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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmadığını, kuraklık ödemelerinin yapılmadığını belirtip eylem uyarısında bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eylem uyarısında bulundu

Birlik, yaşanan kuraklığın ülkenin  en büyük sorunu olduğunu da kaydetti. 

Birlikten yapılan açıklamada, bütün çalışmalar tamamlanmış olmasına rağmen, kuraklık ödemelerinin yapılmadığı belirtilerek, “Tam 20 gündür kapalı kapılar ardında yapılan toplantılardan bir türlü sonuç çıkmıyor. Ne tazminat miktarı onaylandı ne ödeme tarihi. Bizzat Tarım

Bakanı kendisi 19 Ekim’de ödeme sözü verdiği kuraklık tazminatlarını ödeyemeyince “sözüm havada kaldı” diyor. Sözünüz havada kaldı da siz neredesiniz?” denildi.

Açıklamada, eyleme gidilebileceği ifade edildi.

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