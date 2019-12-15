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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olağanüstü toplanıyor

15 Aralık 2019 Pazar 11:14
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olağanüstü toplanıyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yönetim kurulu bu akşam ‘Tarım Nereye Gidiyor?’ endişesi ile olağanüstü toplanıyor.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden verilen bilgiye göre, artan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mali bütçesi yanında orana bakıldığı zaman azalan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini değerlendirmek üzere bu gece yönetim kurulu olağanüstü toplanarak, tarımın sürdürülebilir yapısının devam edebilmesi yönünde karar üretip, mecliste devam eden bütçe çalışmalarına katkı koymayı hedeflemektedirler.

Edilen bilgiye göre Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin toplantıdaki amaçları arasında 2019-2020 üretim yılına ait doğrudan gelir desteklerinin ne olacağı, akaryakıt desteklerinin hangi oranda belirleneceğinin yanında Tarım alanı içerisindeki tüm paydaşların ve sektörlerin hazırlanan bütçe içerisinde, sürdürülebilir boyutunun ne olacağını irdelemek için toplanacağı belirlendi.

Edilen bilgiler arasında Genel Başkan Hüseyin Ç. KELLE de toplantı tertip etmelerinin temel amacının sadece doğrudan gelir destekleri, akaryakıt destek oranları olmadığını işaret ederek tarımın tüm sektörlerindeki sürdürülebilir yapısına katkı koymak olduğunu vurguladığı öğrenildi. Bu sebepten bu akşam gerçekleştirilecek yönetim kurulunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2020 yılı mali bütçesi içerisinde, çiftçilik, hayvancılık, sulu ziraat, narenciye, seracılık, balıkçılık, organik üretim’in destek kalemlerinin incelerek sürdürülebilir yapılarına destek olmak açısından hangi oranda hangi kalemin arttığı belirlenerek üretimin geleceği konuşulacağı belirlendi.

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Kıbrıs Türk Çiftçiler BirliğiOlağanüstü ToplantıHaberGündemKıbrıs
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