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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Okan oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:29
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Okan oldu

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 9. Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Salonu’nda yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kapalı oylama sistemi ile gerçekleşen seçimle görevi devralan yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

1- Başkan; Dr. Dyt. Ayşe Okan

2- Genel Sekreter; Uzm. Dyt. Hidayet Ağören

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3- Mali İşler Koordinatörü; Uzm. Dyt. Özcan Nuri

4- Halkla İlişkiler Koordinatörü; Uzm. Dyt. Yazgı Ötüken Köroğlu ve Dyt. Tünay Tuğcan

5- Eğitim Koordinatörü; Uzm. Dyt. Emine Ömerağa

Denetleme kurulunda; Uzm. Dyt. Burcu Barbaros, Uzm. Dyt. Feriha Balkır ve Uzm. Dyt. Sılay Dal.

Disiplin kuruluda ise; Dr. Dyt. Müjgan Öztürk, Uzm. Dyt. Selen Teksoy, Uzm. Dyt. Nezire İnce, Dyt. Gizem Olgaç, Dyt. Funda Bilginer ve Uzm. Dyt. Söhret Ercen”

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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği
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