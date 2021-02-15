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KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, ŞEHİTLER İÇİN MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde polis, asker ve MİT görevlilerinden oluşan 13 kişinin terör örgütünce şehit edildiklerini üzülerek öğrendiklerini söyledi. 

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:55
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KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, ŞEHİTLER İÇİN MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde polis, asker ve MİT görevlilerinden oluşan 13 kişinin terör örgütünce şehit edildiklerini üzülerek öğrendiklerini söyledi. 
And, yayımladığı mesajında kara operasyonunun başlangıcında kahraman TSK personelinden 3  askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını anımsatarak şöyle devam etti: 
“Harekât sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet teşkilatına ve MİT Teşkilatı ile asil Türk milletimize başsağlığı ve sabır, operasyonda yaralanan  yiğitlerimize de  acil şifalar dileriz.Ruhları şad olsun”

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