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Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı

11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:13
Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, başkanlık görevini iki yıl daha Reşat Akar’a verdi.

Cemiyetin olağan genel kurulu, bugün, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Divan başkanlığını Akay Cemal’ın yaptığı toplantıda, başkanlığa yeniden Reşat Akar, asbaşkanlık görevine Ali Hançerli getirilirken, yönetim kuruluna Sezgin Madencioğlu, Cem Emre, Aziz Karaaziz, İnal Uzun, Ziya Tunaç, Çiğdem Aydın, Mehmet Kasımoğlu, Cemile Anbarcıoğlu ve Erkan Eksel getirildi.

Disiplin kurulunda Erten Kasımoğlu, Aydın Akkurt, Ata Atun; denetleme kurulunda ise Celal Bayar, Ahmet Hacıvelioğlu ve Gülgün Çeler görev yapacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar toplantının başında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceğini, bu noktada Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ne ciddi görevler düştüğünü belirtti.

Akar, yaşanabilecek gelişmeler karşısında Güney Kıbrıs’ta hazırlık içerisine girilmişken, Kuzey Kıbrıs’ta büyük bir sessizlik yaşanması ve iç siyaset çekişmelerine girilmesinin endişe yaratıcı bir durum olduğunu belirtti.

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Devleti yönetenlerin medya kurumlarına yaklaşımının tutarsız olduğunu iddia eden Akar, “Medyaya yardım adı altında Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen hiçbir dayanağı olmayan iki karar vardır. Bu iki karar tamamen temelsiz ve geçersizdir, yasa dışıdır. Koşullar belirlenmeden medyaya yardım kalemi altında toplumun ezildiği bir dönemde, keyfi bir şekilde para harcama hakkı yoktur” dedi.

Gazetelere yapılan yardımların hangi koşul ve şartlarda yapılmasının öngörüldüğünün açıklanması gerektiğini kaydeden Akar, koşullar arasında siyasi partilerden arınmış olunması koşulu bulunması gerektiğini, ancak alınan kararların siyasi partilere kaynak aktarma amacı taşıdığını savundu.

Reşat Akar, konuyla ilgili olarak savcılığı göreve çağırdı.

24 Nisan’ın BM çözüm planının referanduma sunulmasının yıldönümü olduğunu, böyle bir günde Kuzey Kıbrıs’ta yetkililer tarafından tek bir satır açıklama yapılmadığını iddia eden Akar, cemiyetin; Avrupa Komisyonu Başkanı’na mektup göndererek, referandum öncesi sözlerin tutulmadığının ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere eşit muamele yapılması gerektiğinin hatırlatıldığını belirti.

Bilişim Yasası’nın olmamasından dolayı da siyasileri eleştiren Akar, sosyal medyada küfürlerin ve toplumu bölücü yayınların, sosyal medya üzerinden yapılan televizyonculuğun Bilişim Yasası’nın olmamasından dolayı engellenemediğini kaydetti.

İnternetten televizyon yayını yapan kuruluşların, televizyon kanallarının tabii tutulduğu gibi herhangi bir denetime tabii olmadığını belirten Akar, “Toplumun bu kadar parçalanması, bu kadar kayıt dışılık olması nasıl önlenebilir? Bunun yasasını geçirmek gerekirken, siyasiler bu yasa dışı organlarda programa katılıyor” dedi.

Akar, yeni hükümetten bu konuyu yasal çerçeveye kavuşturmasını beklediklerini kaydetti.

(BRT/TAK)

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