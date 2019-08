Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Başladı...

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yine bütün niyetimiz, bütün uğraşımız, bütün çabamız; eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi içerecek, her iki tarafın da mutlu olabileceği bir anlaşmayı sağlayabilmek, başarabilmek. Bu da BM parametreleri çerçevesinde olabilecek olan bir çözümdür” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkenin en önemli sorununun Kıbrıs sorunu olduğunu, gelinen süreçte bütün çabalara rağmen arzu edilen noktaya gelinemediğini belirtti.

Bundan sonra aynı çaba ile devam edileceğinin altını çizen Uluçay, haklı olunan alanlarda en az Kıbrıslı Rumlar kadar hak elde edene kadar mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, Mağusa Gençlik Derneği ve Lefkoşa Gençlik Derneği tarafından ülkede ilk kez organize edilen ve 2 gün sürecek olan Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katılarak konuşma yaptı.

AKINCI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasında, girişimlerinden dolayı gençleri kutlayarak, projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, genç insanlar olarak birbirlerinden farklı gündemleri olan gençlerin tatil ve dinlenme dönemlerinde olmalarına karşın, omuzlarında büyük sorumluluk hissederek toplumsal sorunlara duyarlılık gösterip, genç bakışla çözüm önerileri üretme çabasına girmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu buluşmanın, “hiçbir şekilde dışlayıcı, ötekileştirici olmamasının” da kendisini heyecanlandıran başka bir unsur olduğunu ve mutlu ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her partiden, her görüşten, her düşünceden, her kökenden gençlere açık bir ortam yaratma düşüncesiyle hareket edildi” dedi.

Etkinliğe, bazı katılmama durumlarının olduğunu öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlere, bu durumun morallerini bozmadan çabalarına devam etmelerini tavsiye ederek, “Size tavsiye ediyorum, bu moralinizi bozmasın. Bir sonraki sefer, o gelmeyen arkadaşlarımız niye gelmedi, ne oldu, bir yanlış anlama mı var, onları da aranıza katmak için bu yönde uğraşlarınızı sürdürün” diye konuştu.

“BİZE DÜŞEN, DIŞYACI OLMAYAN BU ÇABANIZA DESTEK OLMAKTIR”

“Bir araya gelelim, ortak akılla bir şeyler üretelim” düşüncesinin çok saygıdeğer bir düşünce olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin, “Özgür bir ortamda hem sosyalleşelim hem sorunlarımızı konuşalım ve ortak çıkış yolları, ortak akılla bulunsun” dediğini belirterek, “Bize düşen, bu büyük çabanıza küçük de olsa maddi manevi bir destek sağlamaktı. Bunu yapmaya gayret ettik. Bundan sonraki, bu anlayışta; dışlayıcı olmayan, bütünleştirici olan her görüşü, her düşünceyi kucaklayan yaklaşımlarınıza her zaman destek olmaya hazır olduğumu ifade etmek isterim. Bu düşünceniz ve çabanızdan dolayı sizleri kutlarım, başarılarınızın devamını dilerim” diye konuştu.

“KIBRIS SORUNUNUN SADECE BİZİM GAYRET VE NİYETİMİZLE ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Gençlere, Kıbrıs sorununda gelinen durumla ilgili bilgi de vererek, Kıbrıs sorunun temel sorun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle konuştu:

“Kıbrıs sorunu elbette bizim temel sorunumuz. Ama Kıbrıs sorununun sadece bizim gayretlerimizle, bizim niyetlerimizle çözülmesi mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı 2004’te mümkün olacaktı. Kıbrıs Türk halkı bildiğiniz gibi yüzde 65 onarında ‘evet’ dediği halde bu çözüm maalesef Rum tarafının ‘hayır’ oyuyla gerçekleşemedi. Yine 2 yıl önce Crans - Montana’da çözüme ramak kalan bir noktada yine geri adımlar atıldı. Şimdi bir çaba devam ediyor. Biz bu çabayı yapıcı bir ruhla, iyi niyetle sürdürmeye çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yarın görüşeceğini, gerek duyulursa muhtemelen pazartesi günü de bir araya gelinebileceğini belirterek, liderlerin Eylül sonunda BM Genel Sekreteri ile New York’ta ayrı ayrı görüşeceğini anımsattı. Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile muhtemel bir üçlü görüşmenin tarihi ile yerinin ise henüz saptanmadığını ifade etti.

“BÜTÜN ÇABAMIZ; EŞİTLİĞİMİZİ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VE GÜVENLİĞİMİZİ İÇERECEK, HER İKİ TARAFIN DA MUTLU OLABİLECEĞİ BİR ANLAŞMAYI SAĞLAYABİLMEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yine bütün niyetimiz, bütün uğraşımız, bütün çabamız; eşitliğimizi, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi içerecek, her iki tarafın da mutlu olabileceği bir anlaşmayı sağlayabilmek, başarabilmek. Bu da BM parametreleri çerçevesinde olabilecek olan bir çözümdür” dedi.

Bu konuda farklı düşünceler olabileceğini, gençlerin konuşacağı konular arasında bu konuların da olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunu devam ederken toplumsal ilerleyişin arayışını da elden bırakmamak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“KİMSE BİZE ‘KIBRIS SORUNU VAR DİYE PLANSIZ GELİŞİN, ÇEVRENİZİ MAHVEDİN, ORMANLARINIZI KÜL EDİN’ DEMİYOR”

“Asıl önemli olan şu; bir yandan Kıbrıs sorunu için çözüm odaklı siyaseti sürdürmek ama hayatın da durmadığının bilinci içerisinde çözüm olmayan koşullarda bile toplumsal gelişmeyi nasıl daha ileri bir aşamaya taşıyabiliriz arayışlarını da elden bırakmamak. Her zaman bu felsefe ile hareket etmemiz lazım. Yani şu kolaycılığa kendimizi kaptırmayalım; ‘Kıbrıs sorunu, bir sihirli el değecek çözülecek, bizim bütün sorunlarımız da onunla beraber hallolacak’ öyle bir şey yok. Çözüm olsa da yine toplumsal sıkıntılarımız bir süre daha devam edecek. Tabi ki Kıbrıs sorunu çözülürse biz de kurumsal yapımızla hep birlikte AB’nin içinde yerimizi alırsak, çok daha hızlı bir şekilde sorunlarımızı aşabiliriz, bunlar gerçek ama o olmayınca da hayat durmadığına göre biz, trafikte örneğin canlarımızı, genç fidanlarımızı yollarda yitirmemenin de çarelerini üretmek zorundayız. Kimse bize ‘Kıbrıs sorunu vardır diye çevrenizi kirletin’ demiyor. Kimse bize ‘Kıbrıs sorunu devam ediyor diye belediyelerin sorunları da çözümsüz kalabilir’ demiyor. Bunları halledebiliriz. Kimse bize ‘Kıbrıs sorunu var diye plansız gelişin, gelişigüzel gelişin, çevrenizi mahvedin, ormanlarınızı kül edin’ demiyor. Dolayısıyla, evet Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması iyi bir şey değil, bunu çözmek için uğraşmaya devam edeceğiz, gerçekçi makul olanı arayacağız, hayallere de kapılmayacağız, ama bir yandan da içimizdeki sorunları nasıl aşabiliriz bunları daha iyiye nasıl götürebiliriz, bunun için çalışmayı da ihmal etmeyeceğiz.”

Geçlerin komitelerde, iç sorunları enine boyuna tartışarak genç fikirler üreteceğini ve kongreden çıkan sonucun tüm yöneticilere ve topluma iletileceğini belirterek, gençlere verimli çalışmalar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birbirinizle dostluk ilişkileri içerisinde, farklı görüşlere tahammül göstererek, farklılıklar içerisinde tartışmayı becererek ve oradan ortak akılla sonuçlar üretmeyi başararak verimli iki gün geçirmenizi diliyorum” dedi.

ULUÇAY

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışına katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk gençliğinin yıllar boyunca adada barışın, huzurun ve geleceğin daha iyi kurulması için mücadele ettiğini, her dönemim gençlerinin bu kapsamda emekler ortaya koyduğunu söyledi.

Dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte rekabet edebilirliğin arttığı süreçte sağduyu sahibi barış için çaba gösteren insanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uluçay, şimdiki gençlerin yöneticilere görevler yüklerken bu perspektifi gözardı etmemelerini diledi.

Ülkenin en önemli sorununun Kıbrıs sorunu olduğunu anımsatan Uluçay, gelinen noktada bütün çabalara rağmen arzu edilen noktaya gelinemediğini belirtti.

Bundan sonra aynı çaba ile devam edileceğinin altını çizen Uluçay, haklı olunan alanlarda en az Kıbrıslı Rumlar kadar hak elde edene kadar mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

Gelinen noktanın, her şeye rağmen, artılarla dolu bir nokta olduğuna vurgu yapan Uluçay, ülkenin temel olarak geliştiğini ve demokrasinin de aynı oranda gelişme gösterdiğini söyledi.

Uluçay, ülkenin en önemli bir diğer sorununun da ekonomi olduğuna değinerek halen daha yapılması gereken işler olduğunun bir gerçek olduğunu belirtti.

Ekonomik anlamda arzu edilen ve istenen seviyeye henüz ulaşılamadığına işaret eden Uluçay, bundaki en önemli faktörlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti ile kurumsal anlamda sağlıklı iletişimin kurulamaması olduğunu belirtti.

Kurumsallık açısından ülke içerisinde de istenilen düzeyin yakalanamadığını ifade eden Uluçay, ülkede sıklıkla gerçekleşen hükümet değişikliklerinde istikrarlı yönetimlerin elde edilemediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kongrenin gerçekleşmesine yaptığı katkılar anısına gençler tarafından plaket sunulan Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’ne 28 belediye, 13 siyasi parti ve ülkenin her yerinden 200 genç katılıyor. Yarın tamamlanacak kongrenin sonuçları kitaplaştırılacak.