Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi Kitap Oldu

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Besim, Çoban’ı kabulünde, uzun yıllar sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederken kitabın gelecek nesillere ışık tutacak önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.



Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da, kitabın içeriğinde hemşirelik mesleğiyle ilgili olarak, gelecek nesillere aktarılması gereken bilgileri ve olayları; hemşirelik mesleği adına kendi döneminde yaşanan gelişmeleri, aşılan zorlukları anlattığını dile getirerek, kitabın Kuzey Kıbrıs’ta hemşirelik tarihi anlamında önemli bir kaynak olduğunu belirtti.