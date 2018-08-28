Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93867
ALTIN
242.061
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0677
EURO
7.3580
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi Kitap Oldu

Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban, “Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi ve Gelişmeler” adlı kitabını Sağlık Bakanı Filiz Besim’e sundu. 

28 Ağustos 2018 Salı 14:02
Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi Kitap Oldu

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Besim, Çoban’ı kabulünde, uzun yıllar sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederken kitabın gelecek nesillere ışık tutacak önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da, kitabın içeriğinde hemşirelik mesleğiyle ilgili olarak, gelecek nesillere aktarılması gereken bilgileri ve olayları; hemşirelik mesleği adına kendi döneminde yaşanan gelişmeleri, aşılan zorlukları anlattığını dile getirerek, kitabın Kuzey Kıbrıs’ta hemşirelik tarihi anlamında önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hemşirelik TarihiKitapİsmet ÇobanFiliz BesimSağlıkGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
Bakanlar Kurulu Ercan’daki eylemi yasakladı
İşte Bakanlar Kurulu Kararları
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim