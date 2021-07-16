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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan Açıklama

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların çocuk işçiliğine kurban edilmesine karşı olduklarını ifade etti; sosyal devlet kapsamında devletin işyerlerinin sürekli ve etkin bir şekilde denetlenmesini ve çocukların olmaları gereken yere yani okullara yönlendirmelerini beklediklerini vurguladı.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:47
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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan Açıklama

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu yazılı açıklamasında, geçtiğimiz günlerde Güzelyurt bölgesinde 15 yaşındaki bir çocuğun çalıştığı işyerinde vefat etmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti ve merhumun ailesine baş sağlığı diledi.

Tüm dünyada pandeminin de etkisi ile çocuk işçiliğinde ciddi artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, Haziran ayı içerisinde Unicef’in yayınladığı rapora göre, tüm dünyada 63 milyonu kız olmak üzere toplam 160 milyon çocuk işçisi bulunduğu kaydedildi.

Çocukların  başta tarım olmak üzere çeşitli alanlarda çalıştığı, bu yıl bu sayının daha da artmasını beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Unicef’e göre çocuk işçiler, çocukluklarını yaşamaktan alıkonularak, ailelerinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla çok küçük bir ücret karşılığında tehlikeli ve gelişimlerine zarar veren işlerde istismara açık bir şekilde saatlerce çalışmaktadır.

Ülkemizde de çocukların okul eğitiminden uzaklaştırılarak, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları bizleri derinden üzmektedir. Ülkemizin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır”.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu
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