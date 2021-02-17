Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifinden Sitem!

KIBRIS TÜRK SEYAHAT ACENTELERİ İNSİYATİFİ AÇIKLAMASI:

Ülkemizde hayatını Seyahat Acenteciliği mesleği ile sürdüren ve bu mesleğe gönül vermiş bireylerin oluşturduğu bir harekettir.

Amacımız; sesimizi, 11 aydır yaşadığımız süreci basın ve sosyal medya aracılığı ile hükümete duyurmaktır.

Seyahat Acenteleri Ülke ekonomisine en fazla gelir getiren Turizm Sektör’ünün en temel halkasıdır. Dolaylı olarak 48 sektörü besleyen ve ülkemizde yaşayan bir çok kesime gelir kapısı açan bu sektör Devlet’e yükümlülüklerini ve bağlılığını her zaman yerine getirmiştir..

Mart 2020 ‘den bu yana pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında Seyahat Acenteleri gelmektedir.

11 aydır MESLEKSİZ VE GELİRSİZİZ!!!

Ancak 11 aydır kapalı ve tek bir kuruş kazanamayan sektörümüz kendi öz kaynakları ile personel maaşlarını, ofis kiralarını, banka kredilerini ve müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek için kendi başına çabalarken ; halen daha Devlet’e karşı yükümlülüklermizi de yerine getirmemiz beklenmektedir. Aynı Devlet 11 aydır bu meslek örgütünde çalışan emekçi ve işverenlerin hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini sormamıştır.Ekonomik paketlerde bizlere adres olarak bankalar gösterilmiş, kredi imkanı bir destekmiş gibi sunulmuştur.Hiç bir geliri olmayan bir sektörü ;daha fazla borçlandırma önerisi sektörü borç batağına sürükleyerek yok etmek demektir.

Ülke ekonomisinin hızlıca ayağa kalkıp ,toparlanma sürecine girebilmesi ancak TURİZM ile mümkündür.

Turizmin başlayabilmesi için ;aşı temini ve aşılama planlamasının hızlandırılması ,yeni normal dönemde Devlet’in Turizm Politikasını biran önce uygulamaya geçirmesi hayati önem taşımaktadır.

Uzun bir süre daha devam etmesi beklenen bu süreçte işimizi yapabileceğimiz zamana kadar ayakta kalabilmemiz için bizlere devlet desteği verilmesi elzemdir.

Unutulmasın ki Seyahat Acentelerinin olmadığı bir ülkede TURİZMDE YOKTUR!

KIBRIS TÜRK SEYAHAT ACENTELERİ İNSİYATİFİ