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Kıbrıs Türklere yönelik AB burs programı başlıyor

AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2018/19 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programını” başlatacağını duyurdu. 

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
Kıbrıs Türklere yönelik AB burs programı başlıyor
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Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2018/19 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programını” başlatacağını duyurdu. 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki AB Burs Programı ile takriben 140 Kıbrıslı Türk'e burs olanağı sağlanacak. 

2007 yılından itibaren AB Burslarından 1,050'ye yakın birey faydalandığı kaydedilen açıklamada, bu yılki burs programı, lisans ve yüksek lisans çalışmaları, kısa dönemli programlar (yabancı dil kursları da dahil) ve AB Üye Devletleri'nde staj programlarını kapsadığı kaydedildi.

2018/19 dönemi için yapılan çağrıda öncelikli alanlar listesine de yer veren Komisyon Temsilciği, açıklanan alanlarda başvuru yapacak olan başvuru sahiplerinin değerlendirme sırasında ekstra puan kazanacağını ifade etti. 

Tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmekte olan AB Burs Programı ile ilgilenen tüm bireylerin, AB Bursları web sitesinden (www.abburs.eu) başvurularını yapmaları istendi.

Başvurular sadece www.abburs.eu web sitesinden yapılabilirken, son başvuru tarihi, 15 Mart Kıbrıs saati ile 23:59 olarak açıklandı.

31 Ocak tarihinde Lefkoşa, Merit Otel'de 16:30 – 18:30 saatleri arasında Avrupa Birliği adına British Council tarafından bir açılış etkinliği düzenleneceği de belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi için, www.abburs.eu adresi ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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