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Kıbrıs Vakıflar Bankası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Etkinlik Düzenledi

Kıbrıs Vakıflar Bankası, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:51
Kıbrıs Vakıflar Bankası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Etkinlik Düzenledi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Merkez Şubesi önünde yer alan etkinlikte konuşmalar yapıldı, balonlar uçuruldu.
Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk kapsamında toplumsal bilincin oluşumuna katkı koymak ve kanserle mücadele edenlere destek belirtmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Herkesin farklı şekillerde de olsa hayatına dahil olan, çağın vebası olarak nitelenen kanser hastalığının büyük mücadeleler ve maliyet getirdiğine dikkat çeken Erçağ, erken tanı ve teşhisin önemine işaret etti.
Erçağ, banka olarak farkındalık yaratmak için bu olayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Umut ederiz bu mücadeleyi insanoğlu kazanacaktır” dedi.
Erçağ konuşmasının sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e çiçek takdim etti.
KOCAİSMAİL
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, bu tür etkinliklerin ülkede farkındalığın yerleşmiş olduğunu gösterdiğini belirterek, Vakıflar Bankası’nın yıllardır hep yanlarında olduğunu söyledi.
Vakıflar Bankası’nın derneğe ve ihtiyaçlı bazı kanser hastalarına yaptığı maddi katkı için teşekkür eden Kocaismail, derneğin şu an tek talebinin kanser bildirimini zorunlu kılacak yasanın yürürlüğe girmesi olduğunu dile getirdi.
Bildirim zorunluluğu olmadığı sürece hiçbir istatistiki bilgiye sahip olamayacaklarını ifade eden Kocaismail, “İstatistiğin olmadığı noktada veri olmaz, alınacak tedbirlerin bilincinde olunmaz” dedi.
Kocaismail, yıllarca onkologsuz cihazsız mücadele ettiklerini şuanda tedavi edebilecek noktaya gelindiğini ama kanser olmadan ne yapılabileceği noktasında da herkesin desteğini beklediklerini vurguladı

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar Bankası
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