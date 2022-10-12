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"Kıbrıs Yat Rallisi" başladı

Bu yıl dördüncüsü Düzenlenen "Kıbrıs Yat Rallisi"   S/Y Caretta Teknesi Komodor Atakan Ayar liderliğinde başladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:41
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"Kıbrıs Yat Rallisi" başladı



Kemer, Finike ve Kumkuyu'dan ralliye katılmak için seyre çıkan yelkenli yatların tamamı Girne'ye ulaştı. 
Her yıl geleneksel olarak Ekim ayında yapılan ve Kıbrıs Adasının yatçılıkta alternatif bir seyir destinasyonu olduğu vurgusunun hedeflendiği Rallide, bu yıl Girne - Karpaz- İskenderun Madenli Rotası takip edilecek. Ralli programı kapsamında, yatların Girne Marina'da kaldıkları sürede tarihi yerlere geziler de organize ediliyor.  

Ralliye katılan yat ve mürettebatın, Kıbrıs'a seyir tecrübesi kazanması ve Kıbrıs'ı daha yakından tanımalarının adaya daha önce seyir yapmamış tekneleri de özendirilmesinin hedeflendiği ralli organizasyonu, 15 Ekim’de yatların adadan ayrılması ile sona erecek.

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