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Kıbrıslı sanatçı Hazaver'in şarkısı “Anne Lütfen Ölme” yayında

 Türkiye’de yaşanan Emine Bulut cinayeti Kıbrıslı Türk Rap şarkıcısı Hazaver’in, “Anne Lütfen Ölme” ismini verdiği yeni teklisine konu oldu.

01 Kasım 2019 Cuma 13:48
Kıbrıslı sanatçı Hazaver'in şarkısı “Anne Lütfen Ölme” yayında

Şarkının söz ve müziği Hazaver’e, düzenlemesi Murat Acar’a, mix ve masteringi ise Kadim Tekin’e ait.

Klibi İstanbul’da Sadık Hazırcı tarafından çekilen şarkı Youtube, Spotify ve dijital platformlarda yayınlandı.

14 Ocak 1987’de doğan ve asıl adı Mustafa Denizkan olan Hazaver müzik hayatına 1996 yılında gitarla başladı. Birleşik Krallık Akademi Sınavlarına katılıp temel klasik gitar eğitimini tamamladı. Hazaver ayrıca 2013 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi aldı. Hayati ve Diğerleri, Gönül İşleri, Kiraz Mevsimi, Kardeş Payı ve Baba Candır gibi dizilerde rol aldı.

Rap hayatına 2003 yılında Olive Tree Music şirketiyle Kıbrıslı Rum ve Türk sanatçıların katıldığı bir toplama albümle başladı. İlk solo albümünü 2011 yılında çıkaran Hazaver, “Anne Lütfen Ölme” şarkısını 8 yıl aradan sonra çıkardı.

Anne Lütfen Ölme, 2011 yılında DNZKN isimli bir albüm çıkaran Hazaver’in ilk teklisi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazaver
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