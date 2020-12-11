Kıbrıslı Türk, feci kazada hayatını kaybetti

47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Aksoy, ABD-Las Vegas kenti yakınlarında meydana gelen ve toplamda 5 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır yurtdışında yaşayan, evli ve 3 çocuk babası olan Aksoy’un da dahil olduğu bisikletli gruba arkadan çarpan bir tırın neden olduğu kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Aksoy’un ölüm haberi Lefkoşa Türk Maarif Kolejindeki sınıf arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılırken acı olay büyük üzüntüye neden oldu.