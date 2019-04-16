Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Kıbrıslı Türk seçmenler için 50 sandık kurulacak

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin kaderinin, emekli olmuş bir kişiye bağlı olduğu bildirildi.

16 Nisan 2019 Salı 12:37
Kıbrıslı Türk seçmenler için 50 sandık kurulacak
banner44

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin kaderinin, emekli olmuş bir kişiye bağlı olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şu anda görevde olup da Rum Nüfus Dairesi’nin sistemini kullanmayı bilen herhangi bir memur bulunmadığını, bu nedenle birkaç ay önce emekli olan bir memurdan yardım alınacağını yazdı.

Haberde, söz konusu emekli memurdan hizmet alımı için 14 bin 500 Euroödeneceği kaydedildi.

KIBRISLI TÜRK SEÇMENLER İÇİN 50 SANDIK KURULACAK

Öte yandan, Politis gazetesi de, AP seçiminde oy kullanacak Kıbrıslı Türk seçmenler için geçiş kapılarına yakın bölgelere 50 sandık kurulacağını yazdı.

Haberde, sandıkların özellikle geçiş kapılarına yakın olan okullarda bulunacağı ve Ledra Palace geçiş kapısına yakın bölgede bulunan Rum Şehir Planlama Dairesi binasında sandık kurulacağı kaydedildi.

banner41
Gazete, Lokmacı geçiş kapısı yakınındaki Faneromeniokulunda da oy kullanılabileceğini yazdı.

Habere göre, oy kullanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle birlikte sandığa giderek, yeminli adres beyanında bulunduktan sonra oyunu kullanabilecek.

SİGMA’NIN ANKETİNE GÖRE DİSİ ÖNDE

Gazete, bir diğer haberinde de, AP seçimi yarışında DİSİ’nin yüzde 22,1’lik oy oranıyla birinci sırada olduğunu yazdı.

Ankete göre, DİSİ’yi yüzde 17,9 ile AKEL, yüzde 10,4 ile DİKO, yüzde 6,3 ile ELAM, yüzde 5,8 ile EDEK, yüzde 3 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Vatandaşlar İttifakı ve yüzde 1,8 ile DİPA izliyor.

Haberde, anketin künyesiyle ilgili bilgi aktarılmadı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Seçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu görevlisine 1 yıl hapis
Kamu görevlisine 1 yıl hapis
TCG Sakarya Denizaltısı Girne Limanı’nda Ziyaret Edilebilecek
TCG Sakarya Denizaltısı Girne Limanı’nda Ziyaret Edilebilecek
İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”
İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim