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"Kıbrıslı Türkler adına konuşamazsın"

KKTC İnsan Hakları Derneğinden Rum lidere sert tepki...

16 Nisan 2022 Cumartesi 15:44
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"Kıbrıslı Türkler adına konuşamazsın"

KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Türkiye’ye yönelik “müzakere etmek istiyorlarsa, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımalılar” şeklindeki söyleminden dolayı protesto etti.
İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs Türklerini temsil edemeyeceği ve Kıbrıslı Türkler adına konuşamayacağı kaydedildi.

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