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Kıbrıs’taki kayıp ailelerinin ihtiyaçları ile ilgili rapor hazırlandı

Kıbrıs’taki Kayıp Ailelerinin İhtiyaçları, Kızıl Haç ve Kayıp Şahıslar Komitesi işbirliği ile yürütülen araştırmada ele alındı. Araştırmanın sonuçları bugün düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:29
Kıbrıs’taki kayıp ailelerinin ihtiyaçları ile ilgili rapor hazırlandı
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Kayıp Şahıslar Komitesi ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Kıbrıs’taki Kayıp Ailelerinin İhtiyaçları ile ilgili hazırladığı rapor bugün düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, Kıbrıs’taki Kayıp Ailelerinin İhtiyaçları konusundaki araştırmanın 56 ve 45 yıllık belirsizliğin ardından kayıp yakını Kıbrıslı Türk ve Rumların yaşadığı zorlukları ve ihtiyaçlarını analiz ettiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin bu değerlendirmeyi yaparak hem travmanın boyutunu anlamaya hem de toplumların konuyu kabullenmelerini sağlamaya çalıştığını belirten Küçük, ayrıca yetkililerin konuyu doğru şekilde ele almalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

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Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis de komitenin görevinin kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak ve ailelere kesin cevaplar vermek olduğunu hatırlattı.

Pantelidis, mevcut çalışmanın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görevinin ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda olduğunu ve doğru yöntemler izlediğini teyit ettiğini kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyesi Apul-Henri Arni ise araştırma kapsamında adanın kuzeyinde ve güneyinde sevdikleri insanlardan haber bekleyen 170 aile ile görüştüklerini söyledi.

Bu ailelerin seslerini duyurmayı hak ettiklerini vurgulayan Arni, Kızıl Haç ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin hazırladığı raporla ailelerin taleplerini dört ana başlıkta özetledi.

(BRT)

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KAYIPKıbrıs
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