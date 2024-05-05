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41’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 bin 338 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi.

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