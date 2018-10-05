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Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komite Üyeleri Ukrayna’da Uluslararası Konferansa katıldı

05 Ekim 2018 Cuma 15:46
Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komite Üyeleri Ukrayna’da Uluslararası Konferansa katıldı

Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri, Ukrayna’nın Kiev kentinde kayıp şahıslarla ilgili konferansa uzman olarak katıldı.

Komite’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk üye Gülden Plümer Küçük, Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros ve Birleşmiş Milletleri temsil eden Paul-Henri Arni, Kiev’de 4 ve 5 Ekim’de  düzenlenen, “Kayıp Şahısların Akıbetinin Belirlenmesi ve Ailelerine Destek Verilmesi için Bütünlüklü Yaklaşım” isimli konferansta konuşma yaptı.

Konferansın amacının Ukrayna’daki olaylarda kayıp olarak listelenen yüzlerce kişinin yakınlarıyla ilgilenen Ukrayna makamlarının çabalarına destek olmak olduğu kaydedildi.

Konferansın, Ukraynalı makamlara, konu hakkında tecrübe edinmiş kesimlerden bilgi alma, tecrübe paylaşma; bulunan insanların kimliğinin doğru olarak tespit edilebilmesi ve ailelerine doğru bir şekilde yaklaşım için en doğru yöntemin belirlenmesi için ortam yarattığı kaydedildi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından düzenlenen konferansa, Sri Lanka, Kolombiya, Gürcistan, Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Irak, Peru, Nijerya, Ermenistan, Azerbaycan ve Kıbrıs’ta kayıp şahıslar komitelerinde görev yapan yetkililer katıldı.

Ukrayna’da Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ni temsil eden heyet başkanı, yaptığı konuşmada, bu gibi insani çalışmaların yürütüldüğü 9 yerden biri olan, elle tutulur sonuçların elde edildiği Kıbrıs’tan somut dersler çıkarılabileceğini söyledi.

(TAK)

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