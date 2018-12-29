Kilim’den Başbakan'a çağrı!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, Başbakan Tufan Erhürman'ın "müteahhitler önce ödenecek" açıklamasını tahlisiz ve taraflı bulduklarını belirtti.

Erkan Kilim, seyahat acentelerinin devlet tarafından teşvik protokolünde ödemesi gereken ödemelerini 2017 yılından itibaren alamadıklarını ifade ederek devlet eliyle batırıldıklarını söyledi.

Kilim, hükümet edenleri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiklerine vurgu yaparak “bizler turizm camiası olarak hükümetin mazeretlerinden bıkmış usanmış bir vaziyetteyiz” dedi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim’in açıklamasının tamamı şöyle:

Başbakan Tufan Erhürman’ın 29 Aralık tarihinde yapmış olduğu açıklamaları Talihsiz ve taraflı bir açıklama kabul etmekteyiz.

Ülkeye turisti ve dövizi getiren biz seyahat Acenteleri 2018 yılının son günlerinde buruk bir şekilde kapamaktayız.

Seyahat Acenteleri devlet tarafından Teşvik Protokolünde ödemesi 1 ay içerisinde yapılması gereken ödemeleri bizler 2017 yılından itibaren alamazken Sn, Başbakanın “Müteahhitler önce ödenecek” açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak kabul etmekteyiz.

Hükümet edenleri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etmekteyiz, bizler turizm camiası olarak hükümetin mazeretlerinden bıkmış usanmış bir vaziyetteyiz.

Acentelerimiz ciddi şekilde maddi sıkıntılar çekmekte, kendi imkanları ile charter seferler düzenleyip, maliyeti büyük uçak antlaşmalar yapıp ülkeye turist getirmeye çalışırken maalesef üzülerek belirtmek isterim ki kepenk kapatma noktasına gelmiş durumdadır, Bizde mi otobüslerimizi alıp Ercan Havalimanı’nı kapatalım.

Eğer ki hükümet edenler bu şekilde davranmamızı istiyorlarsa yakın zamanda büyük bir eylem ile harekete geçeğimizi buradan medya yolu ile bildirmek isteriz

Tüm medya çalışanlarının ve halkımızın yeni yılını kutlu oldun. Sağlık mutluluk ve bol kazançlı bir yıl dileriz.

KİTSAB

YK adına Başkan

Erkan Kilim