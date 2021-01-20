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"Kiralar daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yordu"

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:07
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"Kiralar daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yordu"

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yılgın, Arıklı’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bakanlık ekibi ile iyi bir iş birlikteliği geliştirip, Alayköy organize sanayi bölgesini örnek sanayi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılgın, bölgede alt yapı ve teşvikler konusunda ve salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları gündeme getirdiğini, alternatif çözüm önerilerinin konuşulduğunu belirtti. 

Sanayi Bölgeleri Yasasının bir an önce şekillendirilip Meclis’te onaylanmasını beklediklerini kaydeden Yılgın, kiraların daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yorduğunu, on yıl olan geri ödeme vadesinin yirmi yıla uzatılması gerektiğini söyledi.

Dernek yetkilileri Arıklı’ya bölgeyi ziyaret etme çağrısında bulundu. 

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