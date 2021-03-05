Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlının 19 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Girne'de Ö.O'ya kira borcunu ödemediğini gerekçesi ile Girne'de sakin müşteki B.Ç'nin başına inşaat demiri ile vurarak adı edileni yaralamış olup, "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının önceki gün telefon dökümlerinden tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ancak suçu yalnız başına işlediğini söylemesine rağmen müşteki tarafından beraberinde başka kişilerinde olduğu beyanı olduğunu bu yönde araştırmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Mesele ile ilgili olarak 6 kişiden ifade temin edildiğini ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir şahısın aranmakta olduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.