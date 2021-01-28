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"Kırmızı alarm noktasındayız"

Dr. Sibel Siber, epidemiyologlara göre 50 vakanın 500 vaka olarak kabul edildiğini belirterek, "Kırmızı alarm dediğimiz noktadayız" dedi

28 Ocak 2021 Perşembe 16:29
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"Kırmızı alarm noktasındayız"

Dr. Sibel Siber , Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı ve corona virüste gelinen aşamaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Siber son günlerdeki verilere bakıldığı zaman corona virüsün mutasyona uğramış olabileceği sinyalini verdi:

“Siber son dönemde pozitif vakaların zatürre bulgularıyla müracaat etmesi, yoğun bakımdan gelen haberler bizi telaşlandırıyor, acaba bir mutasyon mu sorusunu sorduruyor. Bunun yanıtı çok kolay değil. Türkiye’ye örnek gönderildiğini ve mutasyon olup olmadığı bize bildirilecek demişti sayın Bakan ama daha sonra bir açıklama görmedim. İngiltere’den gelen bilgilere göre bu yeni virüs çok daha kısa sürede bulaşabiliyor ve hastalık gücü çok daha fazla. Bu nedenle mutasyon mu değil mi bilinmesi gerekiyor”

“ Kapanma kriterleri oluştu”

Sibel Siber, ülkenin tam anlamıyla kapatılması gerektiğini kaydetti.

“Kapanma kriterlerine bakmak lazım.. Hangi veriler oluşursa kapanabiliriz? Bizde bu veriler oluşmuş durumdadır maalesef. Kırmızı alarm dediğimiz noktadayız. Yoğun bakım ünitelerimizin yüzde 80’i dolmuşsa, günlük hasta sayınız kapasitenizi aşmışsa, günlük pozitif hasta sayınız 1 milyon kişide 40’ı aşmışsa ki bizim 1 milyon değildir nüfusumuz ve yine de aştık. Sağlık servislerinizde virüs görülüyorsa ve temas takibinde işin ucunu kaçırmışsanız kapanmanın zilleri çalmıştır.”

Bölgesel kapanma.. “Burası İstanbul değil”

Bölgesel kapanma kararını da eleştiren Siber, şöyle devam etti:

“Biz bölgesel kapanma yapacak kadar büyük bir coğrafyamız yoktur. Burası tek bir bölgedir. Burası İstanbul mudur ki kapattığınızda Ankara açık kalabilir örneğin. İki şehrin arasında kilometrelerce mesafe var. Ama burası böyle midir?  En uzak yerimize ulaşma 40 dakika. Biz yaşadığımız şehirde çalışmıyoruz ki! Örneğin İstanbul’da çalışan bir kişi İstanbul’da yaşar. Oysa bizde öyle mi? Mağusa’da olabilir eviniz Lefkoşa’da çalışıyorsunuzdur. Tek bir bölge gibiyiz, belirli bölgede çok vaka görüldü diye böyle bir bölgesel kapanma yanlış olur.”

“50 vakanın karşılığı 500’dür”

Vaka sayılarının yapılan test sayılarıyla orantılı olduğunu ifade eden Siber, şu önemli bilgiyi paylaştı:

“Siz eğer 50 vaka bulmuşsanız, epidemiyologlar bunu 10 ile çarpmanız gerektiğini söylüyor. Yani aslında 500 vaka   var demektir. 3 bin teste 50 vaka bulmuşsanız en az 500 vakanız var demektir. Bu da küçücük coğrafyamızda her yerdedir virüs demektir. O nedenle bir kapanma kararı alınacaksa tüm ülkeyi kapsaması gerekiyor. Hızla testler artırılmalı. Hane başına random usulü mesela bir sokakta seçilen evlerdeki birer kişiye PCR yapılır.”

Aşıların ülkeye geldiğini anımsatan Siber, eski sağlık çalışanlarının göreve çağrılarak daha hızlı aşılamanın yapılabileceğini ifade etti.

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