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Kırsal Belediyelerin Önemi!

Fırat Borak'ın bugünkü köşe yazısı...

12 Ağustos 2021 Perşembe 16:54
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Kırsal Belediyelerin Önemi!

Yıllardır, kırsal belediyelerin varlığı ve icraatları tartışılıp duruyor. Bana göre, tartışılması bile büyük hata.
Tabii buna yine Karpaz Belediyeleri üzerinden bakacağım.
Düşünün; Dipkarpaz Sağlık Ocağında Pcr Testleri ücretsiz ve Belediye katkıları ile yapılıyor. Sağlık ocağı Belediye işçiliği ile tamir edildi. 
Polis karakolu desteğe gerek duyarsa,  Belediye ekipleri tamir tadilat yapıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve Ortaokulun temizlik ve diğer teknik işlerine Belediye koşuyor. Eğitim yılında, araç desteği veriyor. 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi tamir ve tadilatı, Belediye tarafından yapılıyor. 
Din İşleri Dairesine bağlı olan cami etrafı temizlik çalışmalarına yıllarca Belediye tarafından katkı konuluyor. 
Yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lojmanlarda yaşanan sıkıntılara, elinden gelen desteği Belediye veriyor. 
Zafer Burnu bölgesinden vergi almamasına rağmen Çöpleri topluyor. Su kuyularının, elektrik borcunu ödemek zorunda kalıyor. 
Turizm Bakanlığı uhdesinde olan kumsalların temizliğini, yine Belediye yapıyor. 
Özel Eğitim Merkezi kuruluyor ve bunun tüm masraflarını Beldiye üstleniyor. 
Dipkarpaz Sağlık Ocağından alınan Pcr ve Kan tahlillerini, Belediye aracı ve yakıt desteği ile karşılanıyor. 
Şimdi sorarım, Karpaz'da bulunan Belediyenin bu işlevsel halini Devlet yapabilir mi? 
Bence yapamaz! 
Zaten bunu, pandemi döneminde gördük. Belediyeler saha da tek başlarına mücadele ettiler. 
Ne yazık ki Karpaz başta olmak üzere, kırsal Belediyeler kaderine terk edilmiş durumdadır. 
Devletin yapması gereken birinci görevleri dahi, Belediyeler üstlenmiştir. 
Bunun karşılığı olarak da, katkı paylarına çok komik rakamlar ile artış yapılmıştır. 
Bu arada Belediyeler Birliği nerde hiç bilmiyorum. Sesini duyan yok! 
Devlet eli ile batırılmak istenen Belediyeler, tek başlarına mücadele ediyor.
Güneşin Doğduğu Yerden, Selam Olsun.

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