"KIŞ VE BEBEĞİM VAR. PARAM YETMEDİ ELEKTIRİĞİMİ BAĞLAYIN" DEDİ...

Dedi kısmına bakmayın siz . Resmen yalvardı gözleri yaşlı bir şekilde.

Dün bir fatura almak için bizzat kendim

KIB-TEK dairesine gittim.. Biliyorsunuz sıra numarası olayını, girdim ve bekliyorum. Ayin 30 olmasi yeni faturanin cikmasina 4 gun kala sıra ile kasalara yatırım yapmaya, bir şekilde fatura talep etmeye çalışan insanlar vardı.

Evet kabul ediyorum biraz meraklı bir insanım. Kapalı bir alanda zaten insanlara ve konuşulanlara bakılır. Tam o sırada kucağında ben diyim 1 siz diyin 2 yaşlarında bir çocuğu tutan kadın vezedeki çalışana aynen şunları söyledi...

"ELEKTIK BORCUMU YATIRAMADIM. ELEKTIRGIMI KESTILER BENIM SU AN HIC PARAM YOK ÇOCUĞUM ILE KARANLIKTA KALDIK"

Kim dayanabilir ki böyle bir manzara ve konuşmaya. Hiç kimse tabi ki. Veznede oturan memur da çok üzüldü ama yapacak bir şeyi yoktur haliyle. Sıram gelmiş numara sinyal vermiş ben uçtum. Kaldım orada öylece. Kadına değil bebeğe baktım da kaldım. Ne yapılırdı ki? Ne söylenirdi?

Bir çoğunuzun yatirsaydin fayurayi dediğinizi duyar gibiyim. Tabi ki duvar olsa yıkılır böyle bir durumda. Gereken yapıldı. Alacağım fatura da kaldı. Yapacağımı da unuttum. Öyle çıktım ve kendime gelmem kolay olmadı.



ŞİMDİ...

ÇOK SAYIN HÜKÜMET EDENLER

Bu heyecanlı günleriniz'de, seçim furyasina katılıp yine hep siz ille de siz her zaman siz diyorsunuz ya soruyoruz sizlere

*Aç insanınla nereye kadar iktidar olmayı, kalmayı düşünüyorsunuz?

*Elektriğini dahi yatırmayan ve karanlığa mahkum bırakılan halkın ile hangi gelecek planınız var?...

*Bu gün o küçük bebeği soğuk ve karanlığa mahkum bırakarak, oy hakkını nasıl istersiniz ?...

*Ekmek, tavuk ve et alamayan insanının için hangi seçime gidiyorsunuz?...

*2 kutu ilaç alan yaşlının artık 1 paket ilaç alacak parası kalmış cebinde. Kime neyi anlatıyorsunuz siz?...

*Devasa ev kiraları için maaşının 4/3 yatıran ve gece gündüz çalışan insanın'dan haberiniz var mi?...



Denetimsiz, kafaya göre fiyat politikası, her gün gıda başta olmak üzere giyime kadar zamlanan ürünlerin alınamaması. Maaşların harçlık seviyesinde seyir ettiği. Üstü başı olmayan ayağına ikinci ayakkabıyı alamayacak durumda olan aileleri.

Faturasını yatiramayan halkini. Sağdan soldan eşinden arkadaşından borç harç ay sonunu getirmeye çalışan bu ülkenin VATANDASINDAN haberiniz var mı? Kapı kapı dolaşıp açım diyen insanın'dan haberiniz var mı eyyy devlet sahipleri.. Market'ten EKMEK , YUMURTA VE HATTA SU çalan insanlar'dan haberiniz var mı koltuk sahipleri.

Her gün aynı üründe ufatan ufaktan farklı fiyatlar ile marketler başını aldı gidiyor. Yakıt bir g8n indirim sonraki gün bildirim. Sağlık için özellikle yaslilarimizin ve hasta insanlarimizin maaşları ilaçlara yetmiyor. Okul masrafları her gün katlana katlana büyüyor. Anne baba ve 1 çocuk yani iç kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı açlık sınırı 12 bin TL olmuş. Tabi ki sağlıklı olabilmek için bu rakam.. Artık gerisini ötesini siz düşünün.

Hep siz hep siz diyerek. Sizi siz yapanları kaderlerine terk ederek bu sahnelerde son oyunlarınız demek oluyor. Denetimsiz, göz kapatarak kulak tıklayarak ülkenin aydınlığa veya taninmaya gidemeyeceğini anlamak ve görmek için alim olmaya gerek yok.



HALKIN AÇ ...

HALKIN ÇARESİZ...

HALKIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR...

HALKIN GÖÇ PLANINDA ...

HALKIN EĞİTİME YETİŞEMİYOR...

HALKIN MARKETE YETİŞEMİYOR...

HALKIN SAĞILINDAN OLUYOR...



Sizler gibi 50 Bin TL ve üzeri maaş alan bir halkın yok.

VERDİĞİNİ ÜÇ KURUŞU DA ALMA ....

KARAKUŞ