KISBÜ Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerin ailelerine verilmek üzere “Mehmetçik Vakfı'na nakdi yardım kampanyası ve yardım kermesi” düzenledi.

KISBÜ’den verilen bilgiye göre, KISBÜ öğrencilerinin evlerinde hazırladığı ürünlerle düzenlediği kermese, Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri de destek verdi.

Kermese Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Yusuf İnanıroğlu da katılarak, birer konuşma yaptı ve Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti.

Açıklamada, “Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na iletilecek ve Kıbrıs Türk halkının Mehmetçiğin yanında olduğu vurgulanacak” denildi.