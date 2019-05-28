Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

KISBÜ burs ve sıralama sınavı 10 Haziran’da yapılacak

28 Mayıs 2019 Salı 12:45
KISBÜ burs ve sıralama sınavı 10 Haziran’da yapılacak
banner44

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran Pazartesi günü yapılıyor.

KISBÜ’den yapılan yazılı açıklamada, sınavın pazartesi günü saat 13.30’te gerçekleştirileceği kaydedildi.

banner41
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin yüzde 100 burs alma hakkı kazanacağı belirtildi.

Öğrenciler, KISBÜ’de bulunan Hukuk, Psikoloji, İlahiyat, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği ve RPD programları üzerinden tercih yapabilecekler.

Açıklamada, aday öğrencilerin sınav hakkında detaylı bilgiye http://www.kisbu.edu.tr/burssinavi adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi. (BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
KISBÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim