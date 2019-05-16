Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Kısmet 8’inci Kez ABD’de

16 Mayıs 2019 Perşembe 15:59
Kısmet 8’inci Kez ABD’de
banner44

SENE Uluslararası Film, Müzik ve Sanat Festivali’nin resmi seçkisine kabul edilen Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet” 8’inci kez Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterilecek.

SENE, “Kısmet”in resmi seçkisine girdiği 18’inci uluslararası festival oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru alan festivalin resim seçkisine kabul edilmesiyle ABD’de 8’inci kez gösterime girecek. 

“BAŞVURMAYA DEĞER EN İYİ 50 FESTİVAL LİSTESİ”NDE

banner41
SENE, ABD’nin Rhode Island eyaletinde 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kısmet’in festivalindeki gösterimi, cumartesi günü Providence şehrindeki Colombus Sineması’nda olacak.

Festival, Amerikan Sinema Dergisi “Movie Maker”in hazırladığı “Başvurmaya Değer En İyi 50 Festival” listesinde yer alıyor.  Üç yıldır üst üste bu listeye girmeyi başaran SENE, ABD’de “New England” olarak bilinen bölgenin en iyi bağımsız film festivali olarak da kabul ediliyor. 

“Kısmet” geçen yıl ekim ayında dünya prömiyeri sayılan ilk gösterimini yine “Movie Maker” dergisinin listesinde yer alan ve ABD’nin Kansas eyaletinde gerçekleştirilen “Tallgrass Film Festivali”nde yapmıştı. 

Aralık 2018’de Brezilya’dan izleyici ödülü kazanan Kısmet, bugüne kadar 33 ülkede gösterildi. 

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kısmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbayrak şahadet verdi
Özbayrak şahadet verdi
UBP-HP görüşmesi 14.00’te yapılacak
UBP-HP görüşmesi 14.00’te yapılacak
Lefkoşa’da araç yangını!
Lefkoşa’da araç yangını!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim