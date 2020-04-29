Kısmi sokağa çıkma yasağı kalkıyor!

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kararları açıkladı.
4 Mayıs tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının kalkacağını açıklayan Özersay, akşam 21.00’dan sonra tam sokağa çıkma yasağı devam edeceğini vurguladı.
casinoları açın üleeennnnnn
insanlar pazar gene evde yanı hafta içi bulaşmaz pazar günü risk artar bulaşır nasıl bır zihniyet be arkadaş
Cinderella dewam arkadaşlar ewe girerken 1 ayakkabı bırakın kapıya beli kısmet gelir :))))