Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Kısmi sokağa çıkma yasağı kalkıyor!

4 Mayıs tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının kalkacağı açıklandı

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:41
3289 Okunma
Kısmi sokağa çıkma yasağı kalkıyor!

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’ndan alınan kararları açıkladı.

4 Mayıs tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının kalkacağını açıklayan Özersay, akşam 21.00’dan sonra tam sokağa çıkma yasağı devam edeceğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hukostos pokutos 2020-04-29 19:08:46

casinoları açın üleeennnnnn

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
insan 2020-04-29 19:41:04

insanlar pazar gene evde yanı hafta içi bulaşmaz pazar günü risk artar bulaşır nasıl bır zihniyet be arkadaş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mem 2020-04-29 20:35:35

Cinderella dewam arkadaşlar ewe girerken 1 ayakkabı bırakın kapıya beli kısmet gelir :))))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
16 kişiye PCR testi yapılacak
16 kişiye PCR testi yapılacak
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek
YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim