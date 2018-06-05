Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto için perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.
KITREB Başkanı Yusuf Nida tarafından yapılan yazılı açıklamada, tasarının; KITREB ile istişare edilmeden “yangından mal kaçırırcasına” Meclis Komitesi’ne getirildiği ileri sürülerek, tasarı ile; 3 ayrı yasada açıkça belirtilmiş olan transferlerde kokartlı rehber bulundurulması hakkının ellerinden alınmak istendiği iddia edildi.
Açıklamada , “KITREB'i hiçe sayarak Meclis Komitesine götürülen bu anti-demokratik yasa tasarısının olası kabulü bizi oldukça kaygılandırmaktadır” denildi.
Tasarının 7 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Komite’de yeniden görüşüleceği kaydedilerek, aynı gün 09.00-12.00 saatleri arasında KITREB üyesi kokartlı rehberlerin Meclis önünde protesto eylemi yapacağı bildirildi.
KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak
KITREB, geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto için perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), geçen hafta Meclis Komitesi’ne gelen ve antidemokratik olduğunu iddia ettiği Turizm ve Seyahat Acenteleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto için perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.