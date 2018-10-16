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Kıyafet çalan 3 Rumdan biri yakalandı

16 Ekim 2018 Salı 17:18
Kıyafet çalan 3 Rumdan biri yakalandı

Panayi tutuklu yargılanacak
(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren
New Balance isimli konfeksiyon mağzasına müşteri olarak giren 3 kişi kıyafet
çalıp koşarak kaçtı. Olay yerine polisin gelmesi ve kamera görüntülerinin
incelenmesi üzerine zanlı Emilianos Panayi’nin tespit edilerek tutuklanmasının
ardından teminata bağlamak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva
Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı
Emilianos Panayi’nin 13 Ekim 2018 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Mehmet
Akif Caddesi üzerinde bulunan New Balence isimli spor giyim mağazası
içerisinde yanındaki arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis ile beraber
mağaza içerisinden 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1 adet beyaz
renk tişört alıp koşarak kaçtıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi
üzerine olay yerine gelen polis ekplerinin kamera görüntülerinden zanlıların
eşkalini tespit ettiğini ve bölgede geniş çaplı arama başlattıklarını mahkemeye
aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos
Panayi’nin devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandığını ancak birlikte
olduğu arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis’in henüz tespit
edilemediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın
tamamlandığını ve ülkemizde yasal bağı ve ikametgahı bulunmayan zanlının
mahkemenin uyugun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 14 günü
aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.

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