Kıyafet çalan 3 Rumdan biri yakalandı

Panayi tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren

New Balance isimli konfeksiyon mağzasına müşteri olarak giren 3 kişi kıyafet

çalıp koşarak kaçtı. Olay yerine polisin gelmesi ve kamera görüntülerinin

incelenmesi üzerine zanlı Emilianos Panayi’nin tespit edilerek tutuklanmasının

ardından teminata bağlamak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva

Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı

Emilianos Panayi’nin 13 Ekim 2018 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Mehmet

Akif Caddesi üzerinde bulunan New Balence isimli spor giyim mağazası

içerisinde yanındaki arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis ile beraber

mağaza içerisinden 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1 adet beyaz

renk tişört alıp koşarak kaçtıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi

üzerine olay yerine gelen polis ekplerinin kamera görüntülerinden zanlıların

eşkalini tespit ettiğini ve bölgede geniş çaplı arama başlattıklarını mahkemeye

aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos

Panayi’nin devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandığını ancak birlikte

olduğu arkadaşları Nikolas Kyprianou, Pavlos Melakis’in henüz tespit

edilemediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın

tamamlandığını ve ülkemizde yasal bağı ve ikametgahı bulunmayan zanlının

mahkemenin uyugun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 14 günü

aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.