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Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı

Gönyelide meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, itale-i Lisan” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.H., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:07
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Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı

Gönyelide meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, itale-i Lisan” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.H., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve burnunu kıran zanlı davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.

Soruşturma tamamlandı…

Polis memuru Nurçin Erenköylü, zanlının 12 Ocak tarihinde kız arkadaşı M.Ö’nün eski erkek arkadaşı ile olan konuşmalarını görüp bundan dolayı aralarında sözlü tartışma çıktığını anlattı.

Polis, çıkan sözlü tartışma neticesinde zanlının M.Ö.’yü  ittirip vücudunun muhtelif yerlerine tekme atarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra burnunun kırılmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis,  M.Ö.’nün doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp ve cebir izi olduğu kaydetti.

Polis, M.Ö.’nün burnunda da kırık olduğunu  “sağ göz kapağında ekimoz, sağ ön kolda ekimoz, sol omuz kısmında morluk, sol boyun kısmında morluk, sol dirsekte sıyrık, sağ ve sol dizde sıyrık, sağ baldırda ve dış bacakta ekimoz, sol iç bacakta morluk, burun kırığı” belirtildiğini mahkemeye aktardı.

Polis,  zanlının yapılan şikâyet üzerine temin edilen derdest emri gereği tutuklandığı ve ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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