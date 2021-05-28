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Kız kardeşine tecavüz iddiası

Lefkoşa’da 4 yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K aleyhindeki soruşturma devam etmesi üzerine tutuklama talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 16:57
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Kız kardeşine tecavüz iddiası

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 4 yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K aleyhindeki soruşturma devam etmesi üzerine tutuklama talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı A.K’nin Cinsel Tecavüz, Yakın Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, 14.11.2017 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde, A.K’nin kullanımında bulundurduğu aracı içerisinde aynı araçta bulunan kız kardeşinin arzusu hilafına cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunmakla methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Olay polisin bilgisine 19.05.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının 19.05.2021 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın henüz tamamlanmamış olup, alınması gereken ifadeler ve doktor kontrolleri yapılmasının gerektiğini söyleyerek, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının poliste 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Son Güncelleme: 28.05.2021 17:06
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