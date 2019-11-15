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KKTC 36 yaşında

15 Kasım 2019 Cuma 09:44
KKTC 36 yaşında

Bir olduk, azmettik, güçlendik, yürüdük, yürüdük….

Bir olduk, azmettik, güçlendik, yürüdük, yürüdük….

36 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek adına yürümeye devam ediyoruz…

Mutluyuz… Gururluyuz…. Genç Cumhuriyetimiz 36 yaşında…

Bugün 15 Kasım…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36’ncı yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz…

Bugünkü kutlamaların kalbi elbette ki Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak…

Cumhuriyet Bayramı coşkumuza başta anavatan Türkiye olmak üzere birçok ülkeden konuklar ortak oluyor.
(BRT)

36 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek adına yürümeye devam ediyoruz…

Mutluyuz… Gururluyuz…. Genç Cumhuriyetimiz 36 yaşında…

Bugün 15 Kasım…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36’ncı yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz…

Bugünkü kutlamaların kalbi elbette ki Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda atacak…

Cumhuriyet Bayramı coşkumuza başta anavatan Türkiye olmak üzere birçok ülkeden konuklar ortak oluyor.
(BRT)

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