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KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği 5 Olağan Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi

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KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği 5 Olağan Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi; Genel başkanlığa Ahmet İşcan seçildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:16
KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği 5 Olağan Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi
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TMT Mücahitler Derneği  Genel  Merkezi’nde    yer alan  genel  kurulda tüzük  değişiklikleri  yanında  dernek  organlarının  seçimi de  yapıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre genel kurulda dernek  faaliyet  raporu  ve  dernek  mali raporu  üyelerin  onayına  sunularak  oy  birliği  ile benimsenerek  aklandı. Ardından yeni yönetim kurulu seçildi.

Yönetim Kurulu şöyle belirlendi: “Genel  Başkan Yardımcısı  Abdürrahim Türkmen;  Basın  ve Halkla  ilişkiler sorumlusu  İpek Özsoy; Genel  Sayman Fadile Beste Ayar, Genel Yazman ve Komisyonlar sorumlusu Cuma Ülker,  İlhan Yeşilyurt  ve Yusuf Doğal; Genel Disiplin Kurulu , M. Akay  Cemal, Mahmut Akar, Hasan Akkuş, Özay  Abik, Mustafa Alagök; Genel Denetleme Kurulu  da Ahmet Parlak, Serdar Sürmeli, Nihat  Özbilen, Yavuz Ekmekçi ve Nurcan Kabaali”.

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