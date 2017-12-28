KKTC Atatürkçü Yaşam Derneği 5 Olağan Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi

TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde yer alan genel kurulda tüzük değişiklikleri yanında dernek organlarının seçimi de yapıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre genel kurulda dernek faaliyet raporu ve dernek mali raporu üyelerin onayına sunularak oy birliği ile benimsenerek aklandı. Ardından yeni yönetim kurulu seçildi.

Yönetim Kurulu şöyle belirlendi: “Genel Başkan Yardımcısı Abdürrahim Türkmen; Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu İpek Özsoy; Genel Sayman Fadile Beste Ayar, Genel Yazman ve Komisyonlar sorumlusu Cuma Ülker, İlhan Yeşilyurt ve Yusuf Doğal; Genel Disiplin Kurulu , M. Akay Cemal, Mahmut Akar, Hasan Akkuş, Özay Abik, Mustafa Alagök; Genel Denetleme Kurulu da Ahmet Parlak, Serdar Sürmeli, Nihat Özbilen, Yavuz Ekmekçi ve Nurcan Kabaali”.