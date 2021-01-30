KKTC Avcılık Federsyonu'nundan açıklama

KKTC Avcılık Federsyonu Pazar günü avcılık faaliyetlerinin olmayacağını açıkladı

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli avcılık camiası ,

Resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren yurt genelinde sokağa çıkma yasağı gereği 31.01.2021 pazar günü avcılık faaliyeti gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Polis Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen istişare sonucunda ilgili yasağı ihlal edenlere kesinlikle taviz gösterilmeyeceği ve silahlarına el konulacağı tarafımıza bildirilmiştir. İlgili kararlar sokağa çıkma yasağı kaldırılana kadar geçerli olacaktır. Konu ile ilgili farklı kararlar alınması halinde Federasyonumuz tarafından yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Camiamızın alınan kararlara uyma konusunda tüm topluma öncülük edecek şekilde duyarlı davranacağına dair inancımız tamdır.