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KKTC bayrağı Kırgızistan’da dalgalandı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Taekwondo Takımı’nı kabul etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 16:54
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KKTC bayrağı Kırgızistan’da dalgalandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 6-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “International GTF Taekwondo Tournament 2021 One Champion” müsabakalarına katılan KKTC Taekwondo Takımı Kırgızistan’dan şampiyonlukla döndü.

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, kabulde yaptığı konuşmada, alınan başarının ülkenin adını duyurması bakımından önem arz ettiğini, ülke sporu içinde büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Ataoğu ise konuşmasında, gençlerin spor yapmasının önemine işaret ederek, alınan başarılı sonuçlar nedeni ile tüm takımı kutladı.

KKTC’nin ambargolara maruz kalan bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda boy gösterdiğini ifade eden Ataoğu, KKTC’nin bayrağını dalgalandırdıkları için emeği geçenlere de teşekkür etti.

Sporun her branşının önemli olduğuna da değinen Ataoğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, spor branşlarına yönelmesinin hayatın her alanında olumlu yansıyacağını da belirtti.

Kabulün ardından kazanılan kupa ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKKTC Bayrağı
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