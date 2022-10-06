"KKTC bizim gözbebeğimizdir… "

9 Ekim’e kadar sürecek kongrenin Elexus Hotel’deki açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşma yaptı.

Kongreye 1450 doktor ve sağlık çalışanı katılıyor.



-Tatar: “Geleceğimiz parlak”



Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin güçlü sağlık sisteminin KKTC sağlık sistemine de çağ atlattığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Tatar, KKTC’de böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak başladığı konuşmasında, toplantının KKTC’de düzenlenmesinin önemini vurguladı. Tatar, “KKTC büyük bir gelişme içinde… Böyle toplantılara ev sahipliği yapabilecek, eğitim, turizm adası olarak Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak geleceğinin ne kadar parlak olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.



-“Çocukluğumun iki önemli doktoru: Dr. Küçük ve Binbaşı İlhan”



Çocukluk yıllarında iki önemli doktor olduğunu, birinin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük; diğerinin ise Binbaşı Necmi İlhan olduğunu söyledi.

Dr. Küçük’ün çadırlarda yaşayan halkın her zaman yanında olan, çocuk ve yaşlı herkese hizmet veren, mücadele meşalesini yakan kişi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, çok acı çeken bir doktor olan Binbaşı Necmi İlhan’ın ise eşini ve evlatlarını kaybettiğini öğrendiğinde “vatan sağ olsun” demesiyle yüreklerinde yaşadığını söyledi.

Tatar, İlhan’ın Kıbrıs Türklerine hizmetlerini unutmasının mümkün olmadığını, Cumhurbaşkanı seçilince ilk ziyaret ettiği yerin İlhan’ın kabrinin de bulunduğu Elazığ olduğunu hatırlatarak kongre katılımcıları arasında bulunan Binbaşı Necmi İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa İlhan’ı selamladı “Vatanınıza hoş geldiniz” dedi.

KKTC’nin temellerini bu duygularla attıklarını kaydeden Tatar, halka sağlık hizmetlerini verirken her zaman TC’nin destek ve katkılarını yanlarında bulduklarını söyledi.



-“Pandeminin ilk günlerinde ilk telefon açtığım kişi Erdoğan”

Tatar, pandeminin ilk günlerinde ilk telefon açtığı kişinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gayretleriyle ülkeye Acil Durum Hastanesi kazandırıldığını, aşının gelmesinde, sağlık sistemindeki esiklerin tamamlanmasında bakanın ve büyükelçinin hizmetlerini unutamayacaklarını vurguladı.



-“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Sağlık ve tıp gelişirken, KKTC’de de çocuklara ve insanlara en iyi hizmet için çalıştıklarını kaydeden Tatar, TC’nin güçlü sağlık sisteminin KKTC sağlık sistemine de çağ atlattığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Tatar, uluslararası camiaya da seslenerek insanlığın geleceği ve bebeklerini çocukların sağlığı için karbondioksit salınımı, çevre kirliliği sorunlarının tehlikelerine karşı bilim insanlarından istifade ederek geleceği şekillendirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ukrayna savaşı nedeniyle yaşananlara değinirken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle tahıl koridoru oluşturulmasını KKTC’den selamladıklarını ve memnuniyetle izlediklerini ifade etti.

-“İş siz hekimlere düşer”

Tatar, “Neticede iş en sonunda siz hekimlere düşer. Biliyorum ne kadar zor olduğunu. Hiç de kolay değildir” diyerek kızının da Hacettepe Tıp Fakültesi’nde çocuk doktoru uzmanlığını tamamlamak üzere olduğunu söyledi; “Bu gururumu sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Tatar, annesini erken yaşta kaybettiği için babası Rüstem Tatar’ın kendisinden doktor olmasını istediğini ama kendisinin olamadığını, kızının doktorluğu seçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongreye 1450 hekimin katıldığını belirterek “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başarılar dilerim” dedi.

-Koca: “KKTC gözbebeğimiz”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşmasında, merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve arkadaşları tarafından 39 yıl önce kurulan KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek mücadeledeki herkesi saygı ve minnetle andı.

Koca, Türkiye yüzyılını yaratma azminde oldukları bu dönemde tüm Türk devletlerini kardeşleri olarak bağırlarına bastıklarını, birlik ve kardeşlikle başaramayacakları şey olmadığını düşündüklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Koca, “KKTC bizim gözbebeğimizdir” dedi.

-“500 yataklı hastane yapımına başlanacak”



İstanbul’daki iki acil durum hastanesinin ardından üçüncü acil durum hastanenin KKTC’de yapılmasının bu bakışın sonucu olduğunu ifade eden Koca, 500 yataklı Lefkoşa hastanesinin ihalesinin elde olmayan nedenlerle biraz gecikmiş olsa da sürecin kısa sürede tamamlanarak inşaatın yapımına başlanacağını açıkladı.

Bunun, modern mimari anlayışlıyla tasarlanan, her türlü sağlık hizmetini sunan bir hastane olacağını ifade eden Koca, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesiyle bu hastanenin KKTC’nin sağlık yapısını güçlendiren hastaneler olacağını söyledi.

Fahrettin Koca, dünyanın karşılaştığı krizlere işaret ederek iklim krizi, yapay savaş ve çatışmalarla pandeminin canlıları tehdit ettiğini; besin zincirinin bozulmasının tüm insanlığı etkilediğini belirtti.

Gıda krizinin sadece Afrika’da değil tüm dünyada görüldüğünü, gıda fiyatlarının yükseldiğini kaydeden TC Sağlık Bakanı Koca, gıda ve sağlığın tehdit altındaki hayati alanlar olduğunu, Türkiye’nin bu konuda daha şanslı olduğunu söyledi.

Koca, bu tehlikeli gidişe dur diyebilecek irade ve kararlılığı gösterilmesi gerektiğini, Türkiye’nin genç nesillerin sağlıklı beslenmesi ve hareketli hayat programı, diyabet programı, aşırı tuz tüketiminin azaltılması programları yanında obezitenin engellenmesi ve fiziksel aktivite programını da yürüttüklerini anlattı.

Hareketli bir hayatın yaygınlaştırılmasıyla gelecek nesiller için sağlıklı ortamı hazırlamayı hedeflediklerini, anne sütüyle beslenmeyi teşvik ettiklerini kaydeden Fahrettin Koca, 2000’li yılların başında Türkiye’nin sağlıkta kalıcı başarılar gösterdiğini ifade etti.

Koca, 2020’de küresel salgının merkezinde sağlık çalışanlarının bulunduğunu hatırlatarak sağlığın çatısını güçlü tutarak güçlerini gösterdiklerini; halkın da bu çabayı yürekten alkışladığını belirtti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta fiili şiddete cezaların ağırlaştırıldığını; sağlık çalışanlarına dava tehdidini önüne engeller konulduğunu anlattı.

Türkiye sağlık sistemindeki diğer bazı politikaları hakkında bilgiler veren Bakan Koca, çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren temel konuların, sorunların, güncel konuların ele alındığı Milli Pediatri Kongresi’nin 66’ncısının başarılı geçmesini, sağlık camiasına, meslektaşlarına, yarınların teminatı olan çocuklara hayırlar getirmesini diledi.



-Altuğra: "Acil Durum Hastanesi farklı anlam kazandı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve KKTC’de de yaklaşık 3 yıldır Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleler sonrasında ülkede yüz yüze bilimsel kongre düzenlenmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Altuğra, pandemiyi aldıkları tebdirle ve Anavatan’ın kuvvetli desteğiyle başarıyla yönettiklerini söyledi.

Türkiye’nin pandemi sürecinde de kendilerini yalnız bırakmadığını gücünü desteğini hissettirdiklerini kaydeden Altuğra, dünyada aşı sorunu yaşanırken kendilerine tıbbi malzeme ilaç desteği sağladığını, kısa sürede acil durum hastanesini ülkenin kullanımına sunduğunu ifade etti.

Altuğra, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.

Vakaların azaldığı, aşılama oranlarının arttığı ve hasta sayılarının azaldığı bugünlerde Acil Durum Hastanesi’nin farklı ve değerli bir anlam kazandığını belirten Bakan Altuğra şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yıllardır eksikliği hissedilen ancak altyapı nedeniyle açılamayan Çocuk Acil Servisi’ni Acil Durum Hastanemizde açıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza başladık. Böylece, yeni doğan çocuk yoğun bakım hizmetleri daha çağdaş ve modern şartlarda sunulacak, çocuk genel ve yan dal polikliniklerimiz birbirleri ile koordineli çalışacak.

Tüm birimleriyle Çocuk Sağlığı Hastalıkları bölümünü çok yakın bir tarihte Acil Durum Hastanesine taşıyacağız ve Çocuk Acil Servisini hizmete açacağız.

Genel çocuk sağlığının yanında Çocuk Onkolojisi, Hematoloji, Yoğun Bakım, Enfeksiyon, Çocuk Gelişimi yan dalları, Yenidoğan bölümleri hizmet vermektedir.

Ayrıca çocuk gastroenterolojisi, endokrinoloji, kardiyoloji hizmetleri de yakında eklenecek ve 3. basamak çocuk sağlığı hizmetlerimiz daha kapsamlı olacaktır. Bu nedenle yeni hastane daha da önem kazanacaktır.

Bunun yanında hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizde çocuklarımıza koruyucu sağlık hizmetleri de sunulmaktadır.”

-Yılda 3 bin canlı doğum

Yılda üç bin canlı doğumun gerçekleştiği ülkede yeni hastane ve tüm sağlık hizmeti birimleriyle, yakaladıkları yüksek aşılama oranlarını, koruyucu hekimlik çalışmalarını, çağdaş bilimin ışığında bulundukları noktadan daha iyiye taşımak en öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güven içinde yaşamaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.



Altuğra, 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti ve kongreye başarı diledi.



-Diğer konuşmalar



Türkiye Ulusal Pediatri Kurumu Başkanı Kongre Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, meslektaşlarına bilimden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeni doğan taramalarının çocuk sağlığında ilerleme için önemine işaret eden Hasanoğlu, dünyada çocukları etkileyen birçok sorun bulunduğunu söyledi. Hasanoğlu, bu çerçevede Covid 19 salgını nedeniyle okuldan uzak kalmalarına, mülteci, iklim değişikliği sorunlarına, sağlıklı beslenmede yetersizliklere ve aşılar konusundaki tereddütlere değindi.

Prof. Dr. Hasanoğlu, bu sorunlarla mücadeleden ve yasal çalışma ve programlardan söz ederek çocuk ölümlerinin yüzde 45’inin nedeninin yetersi beslenme olduğunu bildirdi.

Hasanoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi; bebekler için anne sütünün önemini vurguladı; obeziteyle mücadele etmek gerektiğini anlattı.

TC Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu da kongrede çocuk sağlığı ve hastalıları konusunda güncel bilgiler sunulacağını belirterek program hakkında bilgi verdi.

Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Balcı ise 1997’de kurulan dernekleri ve amaçları hakkında bilgi verdi; amaçlarının hemşirelere eğitimlerini tamamladıktan sonra da katkı sağlamak olduğunu söyledi. Balcı, kongrenin, sağlıkta her alanda iş birliği ve ekip çalışmasının öneminin vurgulanması açısından önem taşıdığını ifade etti.