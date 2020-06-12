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KKTC Boşalıyor!

Binlerce insan ülkeyi terk ediyor.

12 Haziran 2020 Cuma 22:58
4493 Okunma
KKTC Boşalıyor!

Girne Limanı'nda 100'den fazla araç Türkiye'ye gitmek üzere gemiye binmek için sıra bekliyor.

Binlerce insan ülkeyi terk ediyor.

Giden kişilerin tekrar adaya dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Girne LimanıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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mehmet 2020-06-12 23:28:50

yahu daha dun ersin tatar yurt disindan kktc ye ragbet cok artti demedimi

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Yalllaaa 2020-06-12 23:13:14

Bir daha da gelmeyin, yerlisi yersizi. Ama iyi kaçtınkz virüsten, Allah acısın bizi 1 temmuzdan itibaren!

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Cemal 2020-06-12 23:13:28

İmanınıza yanayım. Nicin boşalıyor be? Söyleseydiniz. Yaptığın haberi da seni da gündem Kibris.

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Gül 2020-06-12 23:26:41

Kktc plakalı araçlar. Elbet dönecekler

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Yorumcu 2020-06-12 23:34:57

Bilinmeyen ne sırf haber olsun diye haber yapmayın. Giden araçların tümü kktc plakalı. Geri dönecek insanlar çoğunun kursağında kalacak bu yorum

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