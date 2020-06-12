KKTC Boşalıyor!

Girne Limanı'nda 100'den fazla araç Türkiye'ye gitmek üzere gemiye binmek için sıra bekliyor.
Binlerce insan ülkeyi terk ediyor.
Giden kişilerin tekrar adaya dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.
Binlerce insan ülkeyi terk ediyor.
Girne Limanı'nda 100'den fazla araç Türkiye'ye gitmek üzere gemiye binmek için sıra bekliyor.
Binlerce insan ülkeyi terk ediyor.
Giden kişilerin tekrar adaya dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.
yahu daha dun ersin tatar yurt disindan kktc ye ragbet cok artti demedimi
Bir daha da gelmeyin, yerlisi yersizi. Ama iyi kaçtınkz virüsten, Allah acısın bizi 1 temmuzdan itibaren!
İmanınıza yanayım. Nicin boşalıyor be? Söyleseydiniz. Yaptığın haberi da seni da gündem Kibris.
Kktc plakalı araçlar. Elbet dönecekler
Bilinmeyen ne sırf haber olsun diye haber yapmayın. Giden araçların tümü kktc plakalı. Geri dönecek insanlar çoğunun kursağında kalacak bu yorum