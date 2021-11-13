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KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM futbol takımları dostluk maçı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) futbol takımları, 15 Kasım KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolasıyla dostluk maçı yaptı. Maçı KKTC Cumhuriyet Meclisi 4-2 kazandı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 20:46
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KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM futbol takımları dostluk maçı yaptı
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Lefkoşa Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin açılış seremonisine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye ve KKTC'den milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, maç öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'den gelen misafirlere "Hoş geldiniz." dedi.

Tatar, "KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünde, böyle güzel bir karşılaşmayı izlemek için buradayız. Dostluk, kardeşlik kazansın. Bizim zaten kardeş olduğumuzu bütün dünya görüyor. Bütün dünya, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu biliyor. Böyle bir dostluk karşılaşmasıyla da esas itibarıyla KKTC'ye uygulanmakta olan ambargoların ne kadar anlamsız, çağ dışı ve insanlığa aykırı bir hareket olduğu mesajını buradan hep birlikte veriyoruz." diye konuştu.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, TBMM'den gelen milletvekili heyetini selamlayarak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki ülkenin meclisleri arasındaki müsabakanın geleneksel hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Sennaroğlu, "Arzum odur ki ileriki yıllarda diğer dost ve komşu ülke parlamento takımları da burada olsun. Bu maç dünyaya verilen bir mesajdır. Spor ambargolarını kabul etmediğimizi, Kıbrıs Türkünün bu haksızlığı hazmetmediğini herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu da sahada ter dökeceklere başarılar dileyerek, maçın sonunda dostluğun kazanması temennisinde bulundu.

Türkiye ve KKTC'den milletvekilleri, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin 38. yıl dönümünü kutladı.

KKTC'nin mevcut spor ambargolarını hak etmediğini ifade eden milletvekilleri, maçın sonunda dostluğun kazanması temennisini dile getirdi.

Dostluk karşılaşmasını KKTC Cumhuriyet Meclisi 4-2 kazandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti15 Kasım KKTCnin 38. Kuruluş Yıl DönümüLefkoşa Atatürk Stadyumu
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