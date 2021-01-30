Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet

KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:00
432 Okunma
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener huzurunuzda bulunan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga’nın “Sirkat ve KKTC'de İkamet izinsiz bulunma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 25 Ocak  tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi.

Polis aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Mehmet Şener mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını zanlının ülkede kaçak kaldığı süreçte ne yaptığının araştırılacağını ayrıca methaldar olduğu hırsızlık meselesi ile ilgili olarak almış olduğu çanta ve paranın arandığını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızla aşılama programını tamamlamalıyız
Hızla aşılama programını tamamlamalıyız
60 yaşındaki erkek hasta yoğun bakıma çekildi
60 yaşındaki erkek hasta yoğun bakıma çekildi
Orkoz: 80 iş arkadaşımla birlikte bugün işimize son verildi
Orkoz: 80 iş arkadaşımla birlikte bugün işimize son verildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim