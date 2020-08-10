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KKTC'de 8 pozitif vaka!
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KKTC'de 8 pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 2280 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı"

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:16
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KKTC'de 8 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın  temaslısı olduğunu, bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu,  Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2280   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 85.581

Toplam Vaka Sayısı: 179 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 38         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 10.08.2020 18:24
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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