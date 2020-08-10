KKTC'de 8 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2280 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

10 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2280

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 85.581

Toplam Vaka Sayısı: 179

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 38

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok