KKTC'de sahte psikiyatrist uyarısı

Kıbrıs Türk Psikologlar Deneği, psikolog-psikiyatrist ve terapist ünvanlarını kullanarak mesleğin onurunu lekelediği ve kişilerin ruh sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Salih Soykök hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
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