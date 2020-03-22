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KKTC'de üç yeni vaka

Yeni vakalardan 2’si KKTC vatandaşı 1’i ise Türkmenistan uyruklu bir şahıs.

22 Mart 2020 Pazar 19:58
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KKTC'de üç yeni vaka

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ülkemizde 3 yeni ‘yerel bulaşma’ coronavirüsü vakası daha tespit edildi. Yeni vakalardan 2’si KKTC vatandaşı 1’i ise Türkmenistan uyruklu bir şahıs. Yeni vakalarla birlikte ülkemizdeki coronavirüsü vaka sayısı 38’e yükselirken, Güney Kıbrıs’ta bugün açıklanan 11 yeni vakayla birlikte ada genelindeki toplam vaka sayısı 133’e yükseldi.

Elde edilen bilgilere göre, yeni vakalardan birisinin dün akşam ‘ilk yerel bulaşma’ olarak açıklanan pozitif coronavirüs erkek vakanın annesi olduğu, diğer vakanın ise yaşlı kadının Türkmenistan uyruklu bakıcısı olduğu öğrenildi.
Öte yandan yeni üçüncü vakanın ise, Mağusa bölgesi köylerinden birinde mevcut coronavirüs vakalarıyla hiçbir bağlantısı ya da teması olmayan bir erkek şahıs olduğu da gelen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 22.03.2020 21:07
Yorumlar
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Düşündüm 2020-03-22 21:30:58

Be dutun geni da bağlayın bir yere. Zırt pırt çıkar tv kanallarına da saçmalar. Sanki başka işi yoktur yapsın.

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İng BİLENLERE Yöneticilerimize 2020-03-22 22:13:38

After nearly 2 months, Wuhan (the epicenter of the pandemic in China) announced today that it would be loosening the lockdown by gradually resuming public transportation and allowing healthy people to go back to work. [source]

China had put Wuhan and other cities into lockdown on Jan. 23 when a total of 25 deaths had been reported in the country. After about 3 weeks of lockdown, the number of new deaths reached its peak in China [see graphs] and then began declining.

Italy went into a similar lockdown on March 11, when 827 deaths had already been reported, and 8 days after reaching 79 deaths (March 3) [see graphs] and 19 days after the beginning of the outbreak in the country (Feb. 21) [see archived news] On Feb. 22, Italy had become the country with the highest number of cases among all non-Asian nations. [see archived news]

When China reached a similar number of deaths (811 deaths on Feb. 8) the lockdown had already been implemented for 2 weeks.

The Report of the WHO-China

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Magusalı 2020-03-22 20:18:05

Almanlar köylere gitmişlerdi. Oradan bulaşmış birileri olabilir.

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