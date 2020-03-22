KKTC'de üç yeni vaka

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ülkemizde 3 yeni ‘yerel bulaşma’ coronavirüsü vakası daha tespit edildi. Yeni vakalardan 2’si KKTC vatandaşı 1’i ise Türkmenistan uyruklu bir şahıs. Yeni vakalarla birlikte ülkemizdeki coronavirüsü vaka sayısı 38’e yükselirken, Güney Kıbrıs’ta bugün açıklanan 11 yeni vakayla birlikte ada genelindeki toplam vaka sayısı 133’e yükseldi.

Elde edilen bilgilere göre, yeni vakalardan birisinin dün akşam ‘ilk yerel bulaşma’ olarak açıklanan pozitif coronavirüs erkek vakanın annesi olduğu, diğer vakanın ise yaşlı kadının Türkmenistan uyruklu bakıcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan yeni üçüncü vakanın ise, Mağusa bölgesi köylerinden birinde mevcut coronavirüs vakalarıyla hiçbir bağlantısı ya da teması olmayan bir erkek şahıs olduğu da gelen bilgiler arasında.