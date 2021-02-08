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KKTC Elazığ Kültür Derneği'nden ,Kamuoyu duyurusu

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:37
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KKTC Elazığ Kültür Derneği'nden ,Kamuoyu duyurusu

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Ülkemizde yaşanan ve toplum olarak tehlike arz edecek boyutlara ulaşan salgindan dolayı öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve aynı ölçüde hükümetin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nIn uygulamış olduğu kararlardan dolayı Memnuniyetimizi ifade etmek isteriz

 Bu vesileyle Toplum olarak Üstümüze düşen Görevi Yerine Getirip  kendimizi izole edelim .


Bunun yanında aynı ciddiyet ve kararlılıkla sayın Cumhurbaşkanımızı uluslararası boyutta KKTC. ni yaklaşık yarım asırdan fazla bir süreden beri muzakere masasındaki federasyon formülünü seçildiği günden bu yana geçen yaklaşık 100 gün gibi kısa bir zaman içerisinde rafa kaldırıp tüm dünyaya egemen ve eşit bir devlet statüsü formülünü kabullendirmeyi ve kibris adasinda iki ayrı egemen devlet yapısının varlığını Kıbrıs sorunuyla alakalı gerek garantör devletler ve gerekse Rum tarafında gündemde tutmayı başaran ve bu çözümun sadece suanda da zaten varolan KKTC’nin Egemen  devlet statüsünde kabulüyle müzakere edeceğini, İngiltere Rum tarafı ve BM nin bu konuyu gündemlerinde tutmayı başaran sayın CB. Ersin Tatar Beyede bu vesileyle Teşekkür’lerimizi iletir yürüdüğü bu zorlu yolda başarılar temenni ederiz.


KKTC.ELAZIĞ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  Yöntm.Kurulu.

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