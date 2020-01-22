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KKTC futbolu için tarihi adım!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 'spor ambargosunun' kaldırılması için harekete geçti.

22 Ocak 2020 Çarşamba 17:04
KKTC futbolu için tarihi adım!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımının ülkelerinde kamp yapmasının ardından 'spor ambargosunun' kaldırılması için harekete geçti.

Bu amaçla; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan spor ambargosunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma kararı aldı.

Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girmişti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu yöndeki çalışmalara destek vermesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı ziyaret etti. Ziyarette, izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

AMBARGOYA TEPKİ

DHA'ya özel açıklamalar yapan Özersay, "Kıbrıs Türk tarafına uygulanan spor ambargosunun kabul edilemez olduğuna" işaret etti. Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası alanda görünür olması amacıyla çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Özersay, "KTFF'nin yapacağı adımlara katkı vereceğiz" dedi.

"RUMLARIN RIZASI KALKSIN"

Uluslararası örgütlere de çağrı yapan Özersay şöyle devam etti;

"Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk gençliği ile birlikte hareket etmek istemiyorsa, uluslararası örgütler de artık 'Rumların rızasını' alın şartını ortadan kaldırmalı, gençlerimizin önü açılmalı. Bu kaçınılmaz bir insan hakkı talebidir."

KTFF Başkanı Sertoğlu da, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"EN DOĞAL HAKKIMIZ"

Hasna Sertoğlu, CAS'a başvuru yapmak için uluslararası bir avukat tutacaklarını, FIFA ve UEFA'ya üye ülkelerin takımlarının Kuzey Kıbrıs'a gelmesini sağlamak istediklerini belirterek, "Bu ülkede kamplar ve maçlar yapılmasını istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Bu çağda spor ambargosu kabul edilemez" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)

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KKTC
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. 2020-01-22 17:33:24

seçim yaklaştı ya biri üstlenir halledeceyiz deyecekler ama gene bi bok olmaycak

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