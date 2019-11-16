Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

KKTC Londra Temsilciliği'nden 15 Kasım resepsiyonu

16 Kasım 2019 Cumartesi 15:55
KKTC Londra Temsilciliği'nden 15 Kasım resepsiyonu

Temsilcilikten verilen bilgiye göre,  resepsiyon KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde Churchill Hyatt Regency Otel’de gerçekleşti. 
Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubundan Lord Qurban Hüseyin, Lord Sheikh, Lady Butterworth, Milletvekilleri Graham Stringer, Christi Rehman ve Afzel Khan, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon mensupları, belediye başkanları, üst düzey konuklar ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri katıldı.

400’ü aşkın davetlinin yer aldığı resepsiyonda, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Konukların Kıbrıs’a özgü lezzetlerle ağırlandığı resepsiyonda, Kıbrıslı Türk gitar sanatçısı Necati Emirzade ve keman sanatçısı Kamila Bydlowska sahne aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCLondra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Eski Başbakanı Yıldırım’a Girne Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı veriliyor K
TC Eski Başbakanı Yıldırım’a Girne Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı veriliyor K
Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, KKTC’nin 36’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, KKTC’nin 36’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki ağaçlardan toplanan hurmalar, halkla dağıtıldı
İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki ağaçlardan toplanan hurmalar, halkla dağıtıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim