KKTC Londra Temsilciliği'nden 15 Kasım resepsiyonu

Temsilcilikten verilen bilgiye göre, resepsiyon KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde Churchill Hyatt Regency Otel’de gerçekleşti.

Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubundan Lord Qurban Hüseyin, Lord Sheikh, Lady Butterworth, Milletvekilleri Graham Stringer, Christi Rehman ve Afzel Khan, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon mensupları, belediye başkanları, üst düzey konuklar ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri katıldı.

400’ü aşkın davetlinin yer aldığı resepsiyonda, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konukların Kıbrıs’a özgü lezzetlerle ağırlandığı resepsiyonda, Kıbrıslı Türk gitar sanatçısı Necati Emirzade ve keman sanatçısı Kamila Bydlowska sahne aldı.