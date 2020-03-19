Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

KKTC vatandaşları haricinde kimse ülkeye giremeyecek

Uygulama saat 14.00 itibariyle yürürlüğe girecek

19 Mart 2020 Perşembe 12:15
5292 Okunma
KKTC vatandaşları haricinde kimse ülkeye giremeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacağını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTCCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğrusöz 2020-03-19 12:43:44

Her ülkeden doldurdunuz hala KKTC vatandaşı hariç kimse giremez kafasını yaşıyorsunuz onun için düzgün bir önlem alamadınız maalesef

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bravo 2020-03-19 12:38:07

Doğru karar.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Aslı 2020-03-19 14:31:48

Üniversiteleri 27 marta kadar kapattınız 28 inde bileti olan türk öğrenciler ne olaca??? Giriş izni olanlar....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aslı 2020-03-19 14:32:46

Üniversiteleri 27 marta kadar kapattınız 28 inde bileti olan türk öğrenciler ne olaca??? Giriş izni olanlar....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi
Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Sağlık çalışanlarından mesaj var
Sağlık çalışanlarından mesaj var
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim