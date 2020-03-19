Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacağını açıkladı
KKTC vatandaşları haricinde kimse ülkeye giremeyecek
Uygulama saat 14.00 itibariyle yürürlüğe girecek
19 Mart 2020 Perşembe 12:15
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Her ülkeden doldurdunuz hala KKTC vatandaşı hariç kimse giremez kafasını yaşıyorsunuz onun için düzgün bir önlem alamadınız maalesef
Doğru karar.
Üniversiteleri 27 marta kadar kapattınız 28 inde bileti olan türk öğrenciler ne olaca??? Giriş izni olanlar....
Üniversiteleri 27 marta kadar kapattınız 28 inde bileti olan türk öğrenciler ne olaca??? Giriş izni olanlar....