Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
banner40

KKTC ve Türkiye'de FETÖ Operasyonu

Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de, örgütün "Mahrem Askeri Yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2019 Perşembe 16:13
KKTC ve Türkiye'de FETÖ Operasyonu

Bolu merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye gönderildi. 

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

banner41
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilenlerin ve "mahrem imam"ların olduğu 13 şüpheli, adliyeye getirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Bolu, İstanbul, Eskişehir, Bayburt, Ankara, Aksaray, Samsun, Denizli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 astsubay, 1 subay, 3 eski askeri okul öğrencisi, 1 mahrem imam, 1 emekli askeri personel ile meslekten ihraç edilen 5 eski askeri personel gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCTürkiyeFetöFETÖ OperasyonuHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Turizmi Hollanda’da Tanıtılıyor
KKTC Turizmi Hollanda’da Tanıtılıyor
Sennaroğlu: “Sağlık alanında yürütülecek her çalışmayı destekliyoruz”
Sennaroğlu: “Sağlık alanında yürütülecek her çalışmayı destekliyoruz”
Alsancak'ta ani ölüm...
Alsancak'ta ani ölüm...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim