KKTC'ye gelecek olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarını açıkladı.
BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
26 HAZİRAN 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELERİN LİSTELERİ
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.
B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.
C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.
A GRUBU ÜLKELER
1. Avusturya
2. Almanya
3. Bulgaristan
4. Bosna Hersek
5. Çek Cumhuriyeti
6. Estonta
7. Finlandiya
8. Güney Kore
9. Hırvatistan
10. İsviçre
11. İzlanda
12. Karabağ
13. Letonya
14. Lihtenşayn
15. Litvanya
16. Lüxemburg
17. Macaristan
18. Malta
19. Norveç
20. Slovakya
21. Slovenya
22. Yunanistan
B GRUBU ÜLKELER
1. Avusturalya
2. Belçika
3. Birleşik Arap Emirlikleri
4. Danimarka
5. Fransa
6. Hollanda
7. İrlanda
8. İsrail
9. İtalya
10. İspanya
11. Japonya
12. Kanada
13. Lübnan
14. Maldivler
15. Portekiz
16. Polonya
17. Romanya
18. Singapur
19. Türkiye
20. Ürdün
C GRUBU ÜLKELERİ
1. Amerika
2. Brezilya
3. Hindistan
4. İngiltere
5. İtalya
6. İsveç
7. İran
8. Meksika
9. Pakistan
10. Rusya
11. Diğer Ülkeler
Tam sictiniz icine yani. Siz kendiniz bile bilmiyorusunuz artik ne nane yiyeceginizi halk ne desin ne anlasin. Yeter artik yahu. Boyle beceriksizlik amatorluk ben hayaitmda gormedim.
Sizi adam yerine koyup da kktc ye gidenlere şaşarım. Türkiye nin beslediği kabile devletinin Almanya dan daha iyi olan Türkiye yi b kategorisi göstermesi tam bir nankörlüktür. İşte Türkiye nin beslediği kabile nin İngiliz oyunculuğu seronomisi
Orospu çocuğu cahil köpek.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Ne yaptıklarını kendileri dahi bilmiyor. Şu zittibottan ülkeciğe gelmeyin. İflas etmesi yakın olan bu kktc denilen ülkecik kendilerini kurufasülye gibi nimetten sayıyorlar ya ona şaşıyorum. Neyse İngiliz ve rumlar dan cevaz gelmiş sanırım. La Türkiye den gelen para ile memurlarınızı besledinizmi
Seninde ananı sikiim. Kanı bozuk pezevenk.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Elinizin koru . A grubundan gelen bir kisi Turkiye uzerinden gelirken hastalgi kapsa bile PCR testinde birsey cikmaz. Hastaligin bir hafta kadar kulucka suresi var ortalama yani senin yapacagin testin hicbir faydasi olmaz HEPSI NEGATIF CIKAR KESIN. Yahu aranizda bir doktor uzman falan yok mu ? Hic mi anlamiyorsunuz bu islerden? Bari bir doktora sorsaydiniz boyle sacma sapan kurallari koymazdan once. Elinize yuzunuze bulsatirdiniz yaptiginiz kurallarin bir anlami yok. Olmaz bu kadar yani. Bakin buyuk harflerle yapiyorum TIRKIYEDEN GECERKEN HASTALIGI KAPA BIR KISIDE PCR TESTI YAPSAN DA BIRSEY GOREMEZSIN cunku hastalgini kulucka suresi var. Bosuna testleri harcamayin Allah askina.
Sağlık Bakanının doktor olduğunu biliyorum. Ne dersin Kıbrıslı. Fikrine da katılıyorum bu arada.Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Test artik 14 günde cikar ve insanlari karantinaya almis olursunuz
Kimse bu saatten sonra kıbrısa geleceğini zannetmem çünkü durum ortada malum A B C Vitaminleri gibi sıralama yapmışsınız öğrenciler gelirse öğrenci gelir o günler bitti artık bu saatten sonra vız vız tırız malesef
Bunu soylerken " Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak.... " IKINCI BIR PCR testi de KKTC saglik bakanligi tarafindan alincak demek istiyorsunuz herhalde. Yani bu kisiler KENDI ULKELERINDEN ALDIKLARI BIR PCR testinin ustune EK OLARAK bir de KKTC saglik bakanligi tarafindan IKINCI BIR TESTE TABI TUTUTALACAKLAR demek istiyorsunuz sanirim. Yani cumle yapisindan ne dediginiz net olarak belli degil, her iki tarafa da cekileblir o yuzden yaziyorum.
Afedersiniz de sokacam böyle işe.günlük değişirmi arkadaş herşey.beceremiyorsunuz işte ne bu inat