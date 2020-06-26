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KKTC'ye gelecek olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarını açıkladı.

26 Haziran 2020 Cuma 22:37
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KKTC'ye gelecek olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

26 HAZİRAN 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELERİN LİSTELERİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.  

B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise  PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.  

 C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.  Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır. 

A GRUBU ÜLKELER

1.    Avusturya

2.    Almanya

3.    Bulgaristan

4.    Bosna Hersek

5.    Çek Cumhuriyeti

6.    Estonta

7.    Finlandiya

8.    Güney Kore

9.    Hırvatistan

10.    İsviçre

11.    İzlanda

12.    Karabağ

13.    Letonya

14.    Lihtenşayn

15.    Litvanya

16.    Lüxemburg

17.    Macaristan

18.    Malta

19.    Norveç

20.    Slovakya

21.    Slovenya

22.    Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

1.    Avusturalya 

2.    Belçika

3.    Birleşik Arap Emirlikleri

4.    Danimarka

5.    Fransa

6.    Hollanda

7.    İrlanda

8.    İsrail

9.    İtalya

10.    İspanya

11.    Japonya

12.    Kanada

13.    Lübnan

14.    Maldivler

15.    Portekiz

16.    Polonya

17.    Romanya

18.    Singapur

19.    Türkiye

20.    Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ

1.    Amerika

2.    Brezilya

3.    Hindistan

4.    İngiltere

5.    İtalya

6.    İsveç

7.    İran

8.    Meksika

9.    Pakistan

10.    Rusya

11.    Diğer Ülkeler

Son Güncelleme: 27.06.2020 00:16
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKarantinaKoronavirüsüCoronavirüs
Yorumlar
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Cemil 2020-06-26 22:48:10

Tam sictiniz icine yani. Siz kendiniz bile bilmiyorusunuz artik ne nane yiyeceginizi halk ne desin ne anlasin. Yeter artik yahu. Boyle beceriksizlik amatorluk ben hayaitmda gormedim.

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Mehmet 2020-06-26 23:49:03

Sizi adam yerine koyup da kktc ye gidenlere şaşarım. Türkiye nin beslediği kabile devletinin Almanya dan daha iyi olan Türkiye yi b kategorisi göstermesi tam bir nankörlüktür. İşte Türkiye nin beslediği kabile nin İngiliz oyunculuğu seronomisi

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Kemal 2020-06-27 00:38:27 @Mehmet

Orospu çocuğu cahil köpek.

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Ziya 2020-06-26 23:56:16

Ne yaptıklarını kendileri dahi bilmiyor. Şu zittibottan ülkeciğe gelmeyin. İflas etmesi yakın olan bu kktc denilen ülkecik kendilerini kurufasülye gibi nimetten sayıyorlar ya ona şaşıyorum. Neyse İngiliz ve rumlar dan cevaz gelmiş sanırım. La Türkiye den gelen para ile memurlarınızı besledinizmi

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Seref 2020-06-27 00:40:00 @Ziya

Seninde ananı sikiim. Kanı bozuk pezevenk.

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KIBRISLI 2020-06-26 23:12:57

Elinizin koru . A grubundan gelen bir kisi Turkiye uzerinden gelirken hastalgi kapsa bile PCR testinde birsey cikmaz. Hastaligin bir hafta kadar kulucka suresi var ortalama yani senin yapacagin testin hicbir faydasi olmaz HEPSI NEGATIF CIKAR KESIN. Yahu aranizda bir doktor uzman falan yok mu ? Hic mi anlamiyorsunuz bu islerden? Bari bir doktora sorsaydiniz boyle sacma sapan kurallari koymazdan once. Elinize yuzunuze bulsatirdiniz yaptiginiz kurallarin bir anlami yok. Olmaz bu kadar yani. Bakin buyuk harflerle yapiyorum TIRKIYEDEN GECERKEN HASTALIGI KAPA BIR KISIDE PCR TESTI YAPSAN DA BIRSEY GOREMEZSIN cunku hastalgini kulucka suresi var. Bosuna testleri harcamayin Allah askina.

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Gerçekten Öyle 2020-06-26 23:32:38 @KIBRISLI

Sağlık Bakanının doktor olduğunu biliyorum. Ne dersin Kıbrıslı. Fikrine da katılıyorum bu arada.

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Vatandas 2020-06-26 23:47:51

Test artik 14 günde cikar ve insanlari karantinaya almis olursunuz

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Murtaza 2020-06-26 23:49:11

Kimse bu saatten sonra kıbrısa geleceğini zannetmem çünkü durum ortada malum A B C Vitaminleri gibi sıralama yapmışsınız öğrenciler gelirse öğrenci gelir o günler bitti artık bu saatten sonra vız vız tırız malesef

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isimsiz 2020-06-26 22:59:23

Bunu soylerken " Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak.... " IKINCI BIR PCR testi de KKTC saglik bakanligi tarafindan alincak demek istiyorsunuz herhalde. Yani bu kisiler KENDI ULKELERINDEN ALDIKLARI BIR PCR testinin ustune EK OLARAK bir de KKTC saglik bakanligi tarafindan IKINCI BIR TESTE TABI TUTUTALACAKLAR demek istiyorsunuz sanirim. Yani cumle yapisindan ne dediginiz net olarak belli degil, her iki tarafa da cekileblir o yuzden yaziyorum.

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Cyprus mood 2020-06-27 01:08:21

Afedersiniz de sokacam böyle işe.günlük değişirmi arkadaş herşey.beceremiyorsunuz işte ne bu inat

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